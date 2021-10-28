Одна из столовых, расположенных на территории студенческого городка в Алмазарском районе столицы, загорелась днем 28 октября, сообщило МЧС. Судя по видеозаписям в социальных сетях, инцидент произошёл возле Ташкентского государственного технического университета.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в столичное Управление по чрезвычайным ситуациям в 13:44. Спустя шесть минут на место прибыли четыре пожарно-спасательных экипажа. В 14:03 огонь был локализован, в 14:09 — полностью потушен.

В результате инцидента сгорели 120 кв. м. помещения столовой. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время изучается причина воспламенения и размер ущерба.