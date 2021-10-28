Ускоренное техническое развитие Mobiuz осуществляется в рамках инвестиционного проекта с Китайской Народной Республикой. В частности, ведется работа по расширению покрытия и увеличению емкости сети 4G LTE, улучшению качества голосовых услуг и мобильного интернета.

Приоритетное внимание уделяется крупным городам и районам с высокой плотностью населения. Постоянный рост генерации трафика мобильного интернета в них становится основной причиной увеличения нагрузки на сети телекоммуникаций. С учетом этого специалистами Mobiuz устанавливаются и модернизируются базовые станции, расширяются возможности транспортной сети.

Яркий пример — Ташкент, в котором за последние годы возведены и продолжают строиться десятки новых домов, бизнес-центры, социальные объекты.

За предыдущие несколько недель Mobiuz начал массовый запуск новых базовых станций стандарта 4G LTE в различных районах Ташкента. В их числе кварталы 2, 4, 6, 7, 8 массива Сергели, 18, 20, 25, 26, 30, Е, Г9А — массива Чиланзар, 16 — массива Спутник, массивы Дустлик-2, Алгоритм, Урикзор, территории крупных базаров в Чиланзарском районе, махалли в старой части Ташкента и многие другие локации.

В Самарканде такими стали улицы Мирзо Улугбека, Рудаки, Почтовая, Намуна, М. Саидова, Худжум, Аль-Фароби, Оби Рахмат, Ойдин Йули, Спитамен, Мотрид и другие. Кроме этого, еще в десятках локаций уже установлены новые технические объекты. В эти дни они проходят необходимое тестирование.

Mobiuz продолжает курс дальнейшего расширения покрытия сетями отдаленных сел и населенных пунктов. Во всех без исключения регионах Узбекистана, в том числе и Каракалпакстане, начат крупный этап запуска новых и модернизация действующих базовых станций.

В частности, коммерческий запуск базовых станций осуществлен в поселках Кармана (Карманинский район), Зангиота, Эшонгузар, Эркин (Зангиатинский район), селах Тозабог (Элликалинский район), Хужаякшанба (Каганский район), Каракунгирот (Касбийский район) и других населенных пунктах.

Информация обо всех новых и модернизированных БС Mobiuz с указанием адресов эксклюзивно публикуется в Telegram-канале Mobiuz.

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