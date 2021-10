Жилой комплекс Boulevard расположен на 110 тысячах кв. м территории МДЦ Tashkent City. Вся территория комплекса — это огромное пространство для прогулок и отдыха.

Центральную площадь комплекса украшает фонтан, который по праву можно назвать одной из достопримечательностей Ташкента. Вечером фонтан переливается сотнями огней, а днем поражает своим великолепием.





Вода вздымается вверх на 10 м, особая конструкция создает водяной занавес, на котором можно увидеть проекцию из сотен световых эффектов. Фонтан «танцует» под известные музыкальные композиции: O Sole Mio, Belle из мюзикла Notre Dame de Paris, Time to say goodbye, Non rien de rien, Skyfall и многие другие.

Вход на территорию Boulevard свободный и бесплатный.

Входы есть с улицы Фурката, от метро Дружбы народов, а также со стороны парка Tashkent City. Для посетителей на автомобиле по улице Фурката и со стороны международного детского сада Invento есть гостевая парковка.





На территории прогулочной зоны также можно перекусить, взять кофе с собой и наслаждаться атмосферой грандиозного бульвара всей семьей.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

Facebook: fb.com/dreamcity.uz

Instagram: @dreamcity.uz

Telegram: t.me/dreamcityuz

