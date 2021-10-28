Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов и глава «Газпрома» Алексей Миллер провели 28 октября в Санкт-Петербурге рабочую встречу, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В частности, обсуждалось сотрудничество в рамках планируемого к подписанию соглашения о стратегическом партнёрстве между Минэнерго, Государственным комитетом по геологии Узбекистана и «Газпромом».

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия, в том числе совместные проекты по добыче газа на месторождениях Узбекистана.

В январе 2020 года Минэнерго сообщало, что в течение предыдущих двух лет специалисты «Газпрома» изучили геологические материалы по пяти инвестиционным блокам, в числе которых Чегара-Тагманский, Чинабадский, Узункуинский, Коссорский, а также Бухаро-Хивинский. Тогда в министерстве отметили, что ожидают от «Газпрома» ускорения принятия решения по соразведке на новых блоках.