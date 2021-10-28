В Узбекистане хокимы четырёх районов созвали сессии кенгашей народных депутатов на прошедшие даты. Документы размещены на электронном портале E-qaror.

К примеру, хоким Тахиаташского района Каракалпакстана подписал 5 октября решение о созыве сессии районного кенгаша 4 октября.





Аналогичным решением главы Байсунского района Сурхандарьинской области А. Жураева от 13 октября депутаты должны будут «собраться» в 14:00 11 октября. В той же Сурхандарье хоким Термезского района Ш. Уринов 25 октября подписал документ, чтобы депутаты собрались 21 октября.

Исполняющая обязанности хокима Бустанского района С. Носирова также подписала 13 октября решение о созыве сессии кенгаша народных депутатов 9 октября.

На решения обратил внимание юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев, который пожелал «использующим машину времени хокимам» ещё больших успехов в науке.

«Если хокимы и дальше будут возглавлять местные кенгаши депутатов, то такое шутовство будет ещё долго продолжаться», — написал он.

Лидер УзЛиДеП Актам Хаитов перед выборами депутатов 2019 года заявлял, что в следующем сроке партия хочет разделить функции хокима и функции кенгаша народных депутатов. Кенгаши должны контролировать деятельность исполнительной власти, их не должны возглавлять хокимы, отмечал он.

В апреле министр юстиции Русланбек Давлетов в интервью проекту «Экономика Хошимова» сообщил, что Минюст внёс в Кабинет министров предложение, чтобы хокимы не возглавляли кенгаши.