Правительство Японии выделяет грантовую помощь в размере 200 тысяч долларов на усиление защиты детей в условиях готовности к чрезвычайным ситуациям в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЮНИСЕФ.

Как мы писали ранее, Япония окажет экстренную грантовую помощь Афганистану и соседним странам — Узбекистану, Пакистану, Ирану, Таджикистану — на общую сумму 65 млн долларов «в связи с ростом гуманитарных потребностей». Помощь направляется через семь международных организаций.

В рамках этого гранта ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Министерством по поддержке махалли и семьи и Министерством народного образования через Республиканский центр «Ташхис» заложит основу для усиления национальной системы защиты детей «при готовности к чрезвычайным ситуациям», говорится в сообщении.

Ключевые мероприятия включат в себя разработку межведомственных стандартных процедур, которые будут служить руководством в процессе ведения дел, связанных с защитой детей и их перенаправлением к специалистам в Сурхандарьинской области.

Работники социальных служб будут повышать свои знания и навыки посредством создания обучающей платформы при Минмахалли и разработки онлайн-курсов для самостоятельного обучения. Кроме того, два центра психосоциальной поддержки при Министерстве народного образования будут оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Как ожидается, проект поможет повысить благосостояние более чем 70 тысяч детей и их семей в Узбекистане.

«Дети платят самую высокую цену в любой кризисной ситуации. Конфликты, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации подвергают девочек и мальчиков более высокому риску насилия, эксплуатации, жестокому обращению и пренебрежению. Дети часто лишаются доступ к основным услугам, что сказывается на их психическом и психосоциальном благополучии», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Поэтому крайне важно, чтобы эти инвестиции укрепили системы защиты детей, в частности возможности работников социальных служб, для предотвращения и реагирования на жестокое обращение и эксплуатацию, разлучение семей, а также для предоставления услуг психического здоровья и психосоциальной поддержки», — добавил глава представительства.