Сенат Олий Мажлиса на 20-м пленарном заседании 21 октября одобрил увеличение расходов государственного бюджета в 2021 году на 11,69 трлн сумов (около 1,1 млрд долларов), передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Согласно одобренным изменениям, расходы Министерства финансов на борьбу с коронавирусной пандемией и приобретение вакцин выросли на 1,266 трлн сумов — с 3 трлн сумов до 4,26 трлн сумов.

Однако на заседании Парламентской комиссии Законодательной палаты Олий Мажлиса по реализации реформ в сфере укрепления здоровья населения 14 октября (неделю до заседания Сената) отмечалось, что 800 млрд сумов из выделенных 1,3 трлн сумов уже освоены.

«Газете.uz» не удалось найти информацию на сайте нижней палаты парламента, обсуждались ли поправки в закон о госбюджете. Редакция также не смогла получить комментарий в пресс-службах Сената и Законодательной палаты.

Депутат Расул Кушербаев, отвечая на запрос «Газеты.uz», отметил, что ранее уже встречались такие случаи нарушения бюджетного законодательства. По его словам, Министерство финансов в 2020 году привлекло кредиты международных институтов, расходовало их и к концу года внесло на утверждение парламента.

«Я тогда спросил, почему они так сделали. Ведь парламент может отклонить этот законопроект. В ответ сказали, что не сможет — из-за того, что деньги уже потрачены. Это происходит из-за того, что некоторые ответственные лица исполнительной власти не проявляют должного уважения к законодательной власти», — заявил Расул Кушербаев.

Комментарий Минфина

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе Минфина напомнили, что в 2021 году на борьбу с пандемией коронавируса и закупку вакцин в республиканском бюджете было предусмотрено 3 трлн сумов. В соответствии со статьей 126 Бюджетного кодекса (использование дополнительных источников госбюджета, государственных целевых фондов и Фонда реконструкции и развития) из дополнительных источников республиканского бюджета дополнительно выделено 800 млрд сумов на меры по борьбе с коронавирусом.

Это решение было обусловлено резким увеличением количества инфицированных коронавирусом в летние месяцы, а также обеспечением своевременного финансирования неотложных мер по борьбе с COVID-19.

Средства были потрачены следующим образом:

312,6 млрд сумов — на дополнительные поощрительные выплаты 43446 медицинским, санитарно-эпидемиологическим и иным работникам, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса;

66,5 млрд сумов — на лекарства и дезинфицирующие средства;

300 млрд сумов — на закупку вакцин;

22,3 млрд сумов — на обеспечение горячим питанием больных в лечебных учреждениях по лечению СOVID-19;

29,9 млрд сумов — на закупку одноразовых средств индивидуальной защиты, тест-систем, лабораторных реактивов;

68,7 млрд сумов — на приобретение 19 рентгеновских аппаратов и 270 аппаратов ИВЛ.

В Минфине отметили, что по статье 126 Бюджетного кодекса разрешается использование бюджетных средств в соответствии с решениями президента и Кабинета Министров в размере не более 3% (4,5 трлн сумов) от общих расходов бюджета (148,9 трлн сумов). При этом необходимо предоставлять палатам Олий Мажлиса ежеквартальные отчёты об использовании этих средств. В случае превышения данных расходов на 3 и более процентов в Закон о Государственном бюджете вносятся изменения.