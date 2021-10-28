Министерство юстиции предложило ограничить неплательщиков алиментов в праве на вождение автомобиля. Проект соответствующих поправок в закон «Об исполнении судебных актов и актов других органов» вынесен на обсуждение, сообщила Norma.uz.

Предполагается, что органы органы внутренних дел по запросу государственного исполнителя об алиментах должны будут предоставить информацию о праве должника управлять автомобилем.

Правоохранители, как ожидается, также будут формировать реестр граждан, чьё право на управление автомобилем ограничено на основании неуплаты алиментов, и обеспечивать исполнение решения о временном ограничении такого права.

Закон также предлагается дополнить случаями, когда временное ограничение на вождение не применяется:

если изъятого имущества достаточно для исполнения решения суда;

если введение такого ограничения лишает должника основного и законного источника средств к существованию;

если должнику предоставляется возможность отсрочки или рассрочки платежа.

За управление автомобилем должником, чьё право на это было ограничено, предлагается установить административную ответственность со штрафом в размере 5 базовых расчетных величин.