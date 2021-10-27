Президент Шавкат Мирзиёев 27 октября провёл видеоселекторное совещание, посвященное реформам в сельском хозяйстве, проблемным вопросам в деятельности кластеров и путям их решения, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства анонсировал, что со следующего года зерноводческие кластеры и фермеры получат право свободно продавать зерно по рыночным ценам с сохранением порядка размещения посевов.

Президент выдвинул ряд других инициатив и в этой области. Среди них:

кластеры и фермерские хозяйства должны будут в течение 3 лет выставлять 2,5 тонны зерна с каждого гектара на биржевые торги, а оставшуюся часть урожая смогут продавать по своему усмотрению;

порядок льготного кредитования выращивания зерна из средств Фонда сельского хозяйства сохранится в ближайшие 3 года;

Фонд при Минфине будет закупать на бирже 2,5 млн тонн зерна по рыночным ценам для госрезерва;

приобретенное зерно будут храниться в зерноводческих кластерах на основе конкурса;

зерноперерабатывающие предприятия в составе «Уздонмахсулот» будут выставлены на аукцион для создания на их базе зерноводческих кластеров;

за счет зерна, закупленного в госрезерв в этом году, будет направлено 350 сумов на килограмм пшеницы для покрытия дополнительных затрат кластеров.

Ответственным лицам поручено произвести полный расчет за зерно в течение двух недель.

С урожая 2020 года поэтапно отменяется практика производства зерновых колосовых на основе государственного заказа. С урожая 2021 года постановлением президента была отменена практика установления государством закупочных цен на зерно, а также его госзакупки.