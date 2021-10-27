Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 октября провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства.

В политической сфере Шавкат Мирзиёев выразил неизменную поддержку «политики единого Китая» и решительной борьбе против «трех сил зла» — терроризма, экстремизма и сепаратизма, говорится в сообщении.

Кроме того, выражена признательность китайской стороне за практическую помощь в противостоянии пандемии коронавируса, включая своевременные поставки и совместное производство вакцин.

В торгово-экономической сфере лидеры отметили заметный рост показателей товарооборота. Для продвижения поставок продукции на китайский рынок, прежде всего сельскохозяйственных товаров, достигнута договоренность об активном участии Узбекистана в четвертой Международной выставке импортных товаров, которая состоится в ноябре этого года в Шанхае.

Стороны обсудили подготовку пятилетней Программы торгово-экономического сотрудничества, с включением в нее стратегических проектов, в том числе в сфере инноваций, искусственного интеллекта, цифровых технологий и электронной коммерции.

В качестве ключевого направления взаимодействия обозначен обмен опытом и знаниями в вопросах снижения бедности.

Главы Узбекистана и Китая выступили за развитие системы эффективных транспортных маршрутов, связывающих Китай с регионом и формирующих Евразийский трансконтинентальный транзитный коридор в рамках инициативы «Пояса и пути».

Стороны договорились провести очередное заседание узбекско-китайского Межправительственного комитета до конца этого года, а также подготовить совместную программу празднования 30-летия установления дипломатических отношений.

Главы государств также рассмотрели вопросы установления прочного мира и экономического развития Афганистана. Договорились продолжить диалог в рамках ШОС и других форматов с целью оказания содействия афганскому народу.

По данным агентства «Синьхуа», Си Цзиньпин также предложил двум странам расширить масштабы торговли и инвестиций и задействовать потенциал своего сотрудничества в таких областях, как цифровые финансы и трансграничная электронная коммерция.

По его словам, Китай готов импортировать больше экологически чистой и высококачественной сельскохозяйственной продукции из Узбекистана.

Председатель КНР заявил, что Китай готов к углублению сотрудничества с Узбекистаном в противодействии пандемии коронавируса, а также помочь стране построить региональный центр по производству вакцин и усилить наращивание потенциала в системе здравоохранения.

Он также предложил двум странам активизировать сотрудничество в сфере правопорядка и безопасности, чтобы обеспечить региональную безопасность и стабильность.

«Синьхуа» отмечает, что Шавкат Мирзиёев «высоко оценивает и твердо поддерживает философию, ориентированную на людей, и Глобальную инициативу развития, выдвинутую Си Цзиньпином», и «готов учиться на опыте Китая в области государственного управления».

«Президент Узбекистана также выразил признательность за бескорыстную помощь Китая в борьбе Узбекистана с пандемией COVID-19, добавив, что Узбекистан твердо поддерживает позицию Китая по вопросам, касающимся основных интересов Китая, и выступает против политизации отслеживания происхождения нового коронавируса», — говорится в сообщении.

В конце августа американская разведка рассекретила второй отчет о происхождении COVID-19. Сотрудники ведомства достигли консенсуса по трем тезисам. В частности, что коронавирус не был разработан Китаем для использования в качестве биологического оружия, а китайские власти не знали о COVID-19 до возникновения первых очагов заболевания. Вместе с тем сотрудники разведки не считают выводы окончательными, а версия об искусственном происхождении коронавируса не исключается до конца.

В свою очередь, Китай снова призвал американскую сторону прекратить политизировать вопрос о происхождении коронавируса, перестать оказывать давление на Всемирную организацию здравоохранения.

13 октября ВОЗ после долгой подготовительной работы сообщила о создании новой группы независимых экспертов, которые займутся поисками истоков SARS-CoV-2. В Пекине в четверг предостерегли от политизированного подхода к исследованию, заявив, что оно поддержит усилия международной организации.

Китай неоднократно отвергал теории о том, что вирус мог распространился из лаборатории в стране, и заявлял, что больше посещений для изучения его происхождения не требуется.