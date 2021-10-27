С 1 по 22 октября выявлено 228 случаев незаконного использования природного газа оптовыми потребителями в разных областях Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Ташкентской, Наманганской и Хорезмской областях.

Объем ущерба, нанесенного газоснабжающей организации за три недели, составил 3,8 млрд сумов. В сообщении отмечается, что такое количество природного газа потребляет за один день 427,8 тысячи домохозяйств.

«Другими словами, в совокупности такой объем может составить суточное потребление всех домохозяйств Наманганской и Андижанской областей», — подчеркивается в сообщении.

Документы по этим случаям отправлены в правоохранительные органы для правовой оценки ситуации.