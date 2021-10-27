Mikro Leasing — одна из ведущих компаний Узбекистана, предоставляющих лизинговые услуги по международным стандартам. 100-процентный иностранный капитал и огромный опыт дают возможность компании предоставлять широкий спектр услуг в короткие сроки.

Подробно про лизинг рассказал генеральный директор компании Mikro Leasing Равшан Солиев.





«Главное отличие лизинга от кредитования в том, что приобретается сразу конечный товар, который передается нашему клиенту в пользование с последующим выкупом в собственное владение. Главный „пользователь“ лизинга в Узбекистане — это малый бизнес. Покупка строительной и спецтехники, оборудования, легковых и грузовых автомобилей. Без этих процессов развитие предпринимательства просто невозможно. По закону лизинговыми услугами пользуются только юридические лица», — отметил Равшан Солиев.

Для физлиц продуман особый потребительский лизинг, они могут заключить договор финансовой аренды с последующим выкупом, но в данном случае речь идет именно о легковых авто. Причем вы можете приобрести автомобиль как с автосалона, так и со вторичного рынка.





«Так как раньше мы занимались развитием компании в других странах, в Узбекистане были удивлены предвзятому отношению клиентов к этой услуге. Однако, изучив рынок, поняли, что происходило много случаев мошенничества именно в сфере лизинга. Пришлось постараться, чтобы вернуть доверие клиентов к лизингу в целом и заработать репутацию, себе в частности. Пригодился многолетний международный опыт. Работаем по принципу транспарентности, то есть, полной открытости.

На сегодня в течение одного дня выдаем клиенту необходимый ему товар. Как только клиент вносит свою первую часть денег, сразу оплачиваем поставщику остальную сумму. Клиент осведомлен о каждом этапе сделки — от подачи заявки до отгрузки товара", — рассказал Равшан Солиев.





Он отметил, что когда перед клиентом встает выбор — идти за кредитом в банк или за лизингом, нужно понять цели и возможности. У банка всегда жесткие требования к заемщику, далеко не каждая заявка одобряется. Лизинг более гибкий, например, для тех, у кого нет постоянного дохода с одного места работы.

Второй аспект — сроки рассмотрения. У компании много случаев, когда утром подается заявка, вечером клиент уезжает домой на новом автомобиле. В самом автосалоне клиенту помогают заполнить все документы. Первоначальный взнос у Mikro Leasing может быть разный — минимальный 20%.

«Компания разработала несколько видов программ финансирования, чтобы каждый клиент подобрал себе удобную. Есть беспроцентная рассрочка. Например, с партнерами Mikro Leasing, в частности Hyundai, мы разработали продукт рассрочки, который сейчас популярен именно из-за отсутствия процентов. Еще скоро мы запустим продукты по исламскому финансированию, которые полностью соответствует законам шариата. Это долгожданная услуга в нашей стране», — поделился Равшан Солиев.





Для юридических лиц лизинг удобен в плане налогообложения и ускоренной амортизации объекта лизинга.

Обычно с момента заключения договора до переоформления автомобиля проходит год. В общем Mikro Leasing заключил более 1600 сделок. Уже более 300 клиентов выкупили свое авто, и случаев, когда автомобиль приходилось изъять, было не больше шести. Чтобы избежать подобных ситуаций, компания проводит большую консультативную работу перед самой сделкой, рекомендует клиенту наиболее подходящий им вид лизинга, выясняет его потребности и финансовую ситуацию. Менеджеры Mikro Leasing выступают как финансовые консультанты и всегда находятся на связи с клиентом, отвечая на любые вопросы.

Call-центр: (+998) 71−203−77−33.

Адрес: Яккасарайский р-н, Урикзар 7, БЦ «Ракатбоши».

Ориентир: махалля «Ракат».

Сайт: mikroleasing.uz

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