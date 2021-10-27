Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 20-м пленарном заседании 21 октября одобрил увеличение предельных размеров ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня в 2021 году на 11,69 трлн сумов (около 1,1 млрд долларов), передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Согласно одобренным изменениям, бюджет «прочих организаций» увеличивается на 1,43 трлн сумов (133,7 млн долларов) — с 24,69 трлн до 26,12 трлн сумов. Председатель Комитета Сената по вопросам бюджета и экономических реформ Эркин Гадоев сообщил, что эти средства будут направлены «на выделение дополнительных штатов, повышение зарплат и должностей, финансирование зарплат и приравненных к ним выплат и укрепление материально-технической базы» отдельных ведомств.

В сообщении Сената отмечается, что деньги выделяются «на содержание и укрепление материально-технической базы оборонных и правоохранительных органов».

Эркин Гадоев пояснил, что несмотря на увеличение расходов бюджета, до конца года ожидается рост его доходов за счёт дополнительных источников — с 147,2 трлн сумов до 173 трлн сумов.

В июне «Газета.uz» сообщала, что Сенат одобрил увеличение расходов госбюджета на 13,1 трлн сумов (около 1,2 млрд долларов по курсу ЦБ на тот момент), в рамках которого было направлено 1,12 трлн сумов на повышение денежного обеспечения сотрудников силовых структур, выделение дополнительных штатов и укрепление материально-технической базы.