Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 20-м пленарном заседании 21 октября одобрил увеличение предельных размеров ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета распорядителям бюджетных средств первого уровня в 2021 году на 11,69 трлн сумов (около 1,1 млрд долларов), передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Согласно одобренным изменениям, текущие расходы Министерства энергетики увеличиваются на 1,09 трлн сумов ($102 млн) — с 43,8 млрд сумов до 1,14 трлн сумов. Из этой суммы 1 трлн сумов ($93,6 млн) планируется использовать как «субсидию на покрытие разницы в средней цене покупки и продажи природного газа для удовлетворения потребностей потребителей республики».

«Газета.uz» направила запрос в Минэнерго.

Газ на внутренний рынок

В ноябре бывший заместитель министра энергетики Бехзот Норматов (ныне глава «Узтрансгаз») сообщил, что в 2020 году Узбекистан закупил у «Лукойла» 5 миллиардов кубометров газа «по договорной цене». «Конечно же, газ был куплен дешевле экспортной цены. У нас с „Лукойлом“ есть договоренность, при дополнительном спросе можем направить газ на внутренний рынок по указанным ценам», — сказал он.

В марте 2019 года сообщалось, что «Лукойл» договорился с Узбекистаном о поставке до 5 миллиардов кубометров газа в год с Кандымского проекта на внутренний рынок со скидкой 12,5% к экспортному нетбэку.

В августе 2021 года президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что только в текущем году Узбекистан импортировал 917 миллионов кубометров газа.

«Это большая цифра. Во-вторых, мы импортируем, платим за это деньги, доставляем за счёт валюты. Что будет в будущем? Будет правильно сказать, что 1,4 млрд долларов, выделенных за последние три года (скорее всего, речь идёт о зарубежных кредитах — ред.), не дают своего результата. Люди нами очень недовольны из-за [проблем] со светом и особенно газом», — сказал глава государства.

В постановлении президента от 25 октября отмечается, что природный и сжиженный газ реализуется населению по регулируемым тарифам (ценам). При их реализации населению по цене ниже цены приобретения (себестоимости) налоги исчисляются исходя из цены, определенной уполномоченными органами в порядке, установленном актами законодательства.

В преддверии зимнего сезона власти Узбекистана обнулили ставку акцизного налога на экспорт газа, а также при реализации природного газа, импортированного компаниями в Узбекистан. При импорте газа в стране компании также были освобождены от таможенных пошлин. Реализацию сжиженного газа предприятиями-производителями также планируется освободить от акциза с 2022 года.