В очередной раз буровая бригада №36 проекта Eriell Group «Узбекистон мустакиллигининг 25-йиллиги» добилась новых впечатляющих успехов по выполнению суточной проходки. Преодолев рубеж 616 м, работники буровой закрепили за собой звание рекордсменов по проекту.

Eriell Group уделяет особое внимание наличию и использованию передовой техники на своих объектах. В частности, строительство скважин на проекте «Узбекистон мустакиллигининг 25-йиллиги» ведется с помощью буровой установки ZJ-70DBS, оснащенной верхним силовым приводом DQ-500. Она является конкурентоспособной, так как обладает повышенной производительностью, экономичностью, высокой степенью автоматизации, значительно снижающей трудовые затраты при бурении.

Установлению рекорда способствовала огромная инженерная работа, проделанная специалистами департамента проектного управления Eriell Group, инженерного состава проекта и специалистов заказчика Surhan Gas Chemical Operating Company.

В качестве породоразрушающего инструмента подобрано пятилопастное алмазное долото номинальным диаметром 406,4 мм, одним из преимуществ которого является высокая ударопрочность и абразивостойкость.

Объединение усилий, навыков и трудолюбия рабочих буровой бригады, ответственность каждого сотрудника производственных служб проекта «Узбекистон мустакиллигининг 25-йиллиги», задействованных на объекте, а также внедрение Eriell Group передовых технологий бурения способствовали обновлению рекордов компании и достижению показателей по суточной проходке в 616 м и средней механической скорости бурения 41,06 м/ч.

Особенность проекта «Узбекистон мустакиллигининг 25-йиллиги» состоит в том, что в Узбекистане, как и в целом по СНГ подобные месторождения можно пересчитать по пальцам. Оно отличается от других высокими пластовыми давлениями до 65 Мпа, повышенным содержанием сероводорода (H2S) — 7,3% и углекислого газа (СО2) — 12,7%, а также сложным геологическим строением. Залегание пластов находится под углом до 450 м, пласты на одном месторождении могут иметь разность залегания глубин до 500 м.

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