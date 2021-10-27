Президент Шавкат Мирзиёев 27 октября провёл видеоселекторное совещание, посвященное ходу реформ в сельском хозяйстве, рассмотрению проблемных вопросов в деятельности кластеров и путей их решения, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Достижения и планы в сельском хозяйстве

По его словам, президент начал встречу с подведения итогов работы в сельском хозяйстве за последние пять лет.

«Наш переход к кластерной системе создал основу для кардинальных изменений в сельском хозяйстве за короткий период времени. В частности, только в хлопковом секторе переработка волокна увеличилась в 2,5 раза и доведена до 100%, а производство пряжи — в два раза, готовой продукции — в три раза, а экспорт к концу года достигнет 3 млрд долларов», — сообщил он.

Для создания цепочки «от хлопка-сырца до готовой продукции» создано 125 новых производственных мощностей на сумму 2 млрд долларов и 150 тысяч постоянных рабочих мест.

Кроме того, кластеры завезли более 5000 единиц высокопроизводительной техники, внедрили водосберегающие технологии на 126 тысячах га, ввели в эксплуатацию 143 тысяч га земли.

Шавкат Мирзиёев отметил, что урожайность хлопка и зерна растет из года в год. Большинство кластеров в этом году собрали 35−40 центнеров хлопка с 1 га.

Повышение производительности труда как минимум в 2 раза, глубокая переработка сырья, доведение экспорта до 7 млрд долларов, дальнейшее увеличение занятости и доходов в сельской местности были определены как ключевые планы в хлопковом секторе.

Хлопок и текстиль





Президент выдвинул следующие инициативы в хлопковом и текстильном секторах:

финансирование сбора хлопка начнётся в пахотный период, то есть в октябре;

то есть в октябре; кластеры по выращиванию хлопка (60% стоимости хлопка) смогут получить кредит на 24 месяца за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства, льготный период которого будет продлен с 11 до 18 месяцев;

государственной поддержки сельского хозяйства, для финансирования сбора хлопка (20% стоимости хлопка) в кластерах также будут выделены льготные кредиты из Фонда сельского хозяйства по ставке 10%;

сельского хозяйства по ставке 10%; льготные кредиты на выращивание хлопка будут финансироваться только через кластеры;

часть процентов по кредиту, взятого для окончательного расчета (20% от стоимости хлопка) сверх основной ставки Центрального банка (14%), будет возмещаться Фондом сельского хозяйства.

Кроме того, планируется:

выделять грант в 1 млн сумов за каждый гектар на такие мероприятия, как повышение плодородности и урожайности почв на 1 млн га хлопковых площадей, закреплённых за кластерами, переход на новые технологии орошения, услуги по защите растений, создание современных лабораторий, обучение фермеров.

на такие мероприятия, как повышение плодородности и урожайности почв на 1 млн га хлопковых площадей, закреплённых за кластерами, переход на новые технологии орошения, услуги по защите растений, создание современных лабораторий, обучение фермеров. глубокая переработка пряжи кластерами будет доведена с нынешних 50% до 70% в следующие два года;

в следующие два года; государство выделит финансовые гранты на приобретение оборудования для покраски тканей и производства смесовых тканей в зависимости от мощности предприятия;

в зависимости от мощности предприятия; государство откроет новую кредитную линию на 100 млн долларов для поддержки экспорта предприятий, производящих крашеные ткани и готовую продукцию, по ставке, не превышающей 4−5%;

производящих крашеные ткани и готовую продукцию, по ставке, не превышающей 4−5%; для кластеров и других текстильных предприятий, производящих крашеные ткани и готовую продукцию и экспортирующих не менее 80% из них, ставка социального налога сроком на 3 года будет установлена в размере 1% вместо нынешних 12%;

им также будет предоставлена возможность платить налог на имущество с трехлетней отсрочкой. За счет этого в распоряжении предприятий будет оставаться не менее 500 млрд сумов в год.

За счет этого в распоряжении предприятий будет оставаться не менее 500 млрд сумов в год. со следующего года будет введена практика, в рамках которой кластеры по переработке пряжи смогут использовать хлопок-сырец и волокна в качестве залога для получения кредита;

на основе открытого конкурса со всеми кластерами будет заключаться отдельный договор сроком на 30 лет;

кластерам разрешат самостоятельно решать вопросы, связанные с удобрениями, топливом и техническими услугами, и беспрепятственно импортировать их;

и беспрепятственно импортировать их; если фермеры в сфере хлопководства прекратят аренду земли кластеру на этой территории будет отдан приоритет в тендере на повторную аренду свободной земли;

вопрос о прекращении деятельности кластеров будет решаться только в судебном порядке на основании заключения Республиканской комиссии.

Последний вопрос стал актуальным после того, как частное предприятие Sulton Tex Group был исключён, что из перечня хлопково-текстильных кластеров по решению покойного вице-премьера Уктам Барноев «за невыполнение незаконного требования».