Выходные — время для совместных выездов и семейных событий. Поэтому именно эти дни были выбраны Кембриджской международной школой CIS Tashkent для проведения семейного забега Cambridge Mile в Ташкенте.

Cambridge Mile — это ежегодный фестиваль спорта для всей семьи, посвященный бегу и международной дружбе, который организует сеть международных школ CIS Education Group c 2016 года. Cambridge Mile 2021 — первое мероприятие для семьи CIS в Ташкенте и шестое для сети школ CIS.





Субботним утром Ботанический сад Ташкента украсился плакатами, рекламными щитами и аркой Cambridge Mile. Посетителей встречали аниматоры и команда организаторов. Как в любом настоящем забеге всем участникам были выданы стартовые наборы с фирменными рюкзаками и номерами с чипами. Краски осени в ботаническом саду быстро разбавились ярко желтыми майками участников. Больше трех сотен человек от 2 до 60 лет готовились пробежать свою дистанцию — 1 или 2 мили. Спорт объединил всех от мала до велика, семьи, педагогов, друзей CIS и партнеров забега.

Четкая организация маршрута, помощь волонтеров из Федерации триатлона Узбекистана и спортивного партнера забега BeFit Fitness and Wellness помогали как новичкам, так и опытным бегунам подготовиться к дистанции. Ритмичная разминка и соблюдение всех этапов забега, профессиональное оборудование и живое музыкальное сопровождение, приветственная речь администраторов школы и приподнятое настроение захватили всех участников. Старт маленьких бегунов открыл кембриджскую милю в Ташкенте.





Родители и учителя поддерживали каждого малыша и подростка, а их счастье от получения медали на финише было таким искренним, что каждый был победителем. Старт взрослых на одну и две мили только подтвердил лозунг Cambridge Mile: «Ты будешь героем для своего ребенка».

В забеге были победители, награжденные памятными сертификатами в 24 категориях и призами от партнеров проекта. Но точно не было проигравших. Каждый одержал победу над собой, своими физическими возможностями, страхами и сомнениями.





Помимо забега и красоты Ботанического сада, партнерами проекта Concept Catering и KFC Uzbekistan были организованы изобильный шведский стол, обеденный праздничный и вегетарианский плов, а школой — семейные и детские активности от веревочного городка до танцев и интерактива с группой Double Touch. В этот день каждый нашел себе занятие по душе. Пропаганда ценностей школы помимо приверженности здоровому образу жизни, включала в себя партнерство с благотворительной организацией Qomarun, в акции которой приняли участие семьи и друзья CIS.





Яркие фотозоны по всему парку, природные декорации Ботанического сада и неизменные улыбки на лицах отразились на сотнях фотографий. Когда спорт объединяет семьи, когда школа заботится о создании духа единства, сотрудничества и эффективного взаимодействия, когда родители, педагоги и дети идут к единой цели, вы можете видеть, что школа — это больше, чем здание и классы. Это идея, воплощающая смелые амбиции и высокие цели. Это CIS Tashkent.





CIS Tashkent организовал массовое и масштабное спортивное мероприятие, объединившее семьи и друзей CIS от мала до велика. Идея Cambridge Mile — в популяризации здорового образа жизни внутри сообщества CIS и совместно проведенное время вместе с родными и близкими на свежем воздухе. Руководство школы благодарит партнеров за участие и поддержку в организации фестиваля, а именно:

BeFit Fitness and Wellness;

KFC Uzbekistan;

Concept Catering;

Coffee Milk;

Федерацию триатлона Узбекистана;

Art Show event agency.

Узнать подробнее о школе CIS Tashkent и записаться на тур по кампусу можно по e-mail: tashkent@cisedu.com, на сайте и по телефону: (+998) 71−209−66−69.

Сайт: cisedu.com

E-mail: tashkent@cisedu.com

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