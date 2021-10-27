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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
Вековые деревья Узбекистана
Более 4600 деревьев в возрасте 100 лет и старше насчитывается на территории Узбекистана. В каких регионах произрастает больше всего вековых деревьев и как выглядят некоторые из столичных долгожителей – в фотоматериале «Газеты.uz».
По данным Главного управления по вопросам биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии (Госбиоконтроль), весной 2020 года на территории Узбекистана насчитывалось 4682 дерева в возрасте 100 лет и старше. Большая часть из них сосредоточена в горных районах Ташкентской области и представлена можжевельником.

Нажмите на регион, чтобы увидеть количество вековых деревьев в каждой области.

Единственным регионом, где не было найдено ни одно вековое дерево, оказалась Сырдарьинская область. На остальной территории страны «старожилы» представлены всего 16 видами деревьев, среди которых чинара, дуб, орех, груша и даже баобаб.
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Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.

Статистика составлена регионами в рамках реализации постановления правительства о мерах по сохранению 78 ценных пород деревьев, не входящих в государственный лесной фонд. Все деревья в возрасте 100 лет и старше находятся под охраной государства, сообщил «Газете.uz» начальник Госбиоконтроля Абдурашид Садыков.

Он добавил, что следующая инвентаризация деревьев состоится весной 2022 года в период вегетации растений – тогда будет понятно, сколько деревьев продолжают расти, а сколько погибло.
Вековые деревья Ташкента
Большинство столетних деревьев столицы сосредоточено в центре города. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин сфотографировал некоторые из них.

14 деревьев старше ста лет растут на территории дворца князя Романова. Среди них 8 дубов, 4 чинары, крымская сосна и каштан. Еще три дуба и две чинары почётного возраста находятся близ территории дворца.
У каждого дерева есть своя табличка, на которой указаны вид и год посадки.
Чинара близ охраняемого дворца князя Романова
Старый дуб за музеем истории Темуридов
Внешний вид многих долго живущих растений в нашей столицы говорит об отношении к деревьям в целом. Если дерево не находится на территории какого-либо охраняемого объекта, оно зачастую выглядит плохо.
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Заметны следы болезней и неграмотной обрезки, сместившей центр тяжести растений. Установка близ памятников природы рекламных видео-экранов заявляет о превалиировании интересов предпринимателей над нематериальными ценностями, наследием и биоразнообразием.
Особенно сильно контрастируют между собой два соседствующих друг с другом дуба. Одно прекрасное дерево раскинуло свои ветви над внутренним двором музея прикладного искусства.
Второе неприметно спряталось за его территорией у правого фланга. Оно вызывает жалость.
Тем не менее вне охраняемых территорий есть чудом сохранившиеся старые деревья. Одно из них – старый дуб – находится у дома №11 по улице Яхъё Гулямова (между книжным магазином «Китоб олами» и Республиканской детской библиотекой).
Мы рассказали о местоположении некоторых вековых деревьев в столице, чтобы каждый гражданин имел возможность контролировать их сохранность. Берегите деревья.

Автор фотографий: Евгений Сорочин.

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Комментарии

  1. 0 2

    Alina

    27 октября, 09:29

    Как видно на фотографиях, не все деревья снабжены табличками, говорящим о том, что это вековые деревья и охраняются государством. А это значит, что они легко могут стать добычей алчных преступников, чёрных дровосеков.

  2. 0 2

    Арсен Асатурян

    27 октября, 09:32

    Жалко сквер ради фонд-форума весь спилили.. Вот там много было вековых деревьев

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