Вековые деревья Узбекистана

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Комментарии
Alina
Как видно на фотографиях, не все деревья снабжены табличками, говорящим о том, что это вековые деревья и охраняются государством. А это значит, что они легко могут стать добычей алчных преступников, чёрных дровосеков.
Арсен Асатурян
Жалко сквер ради фонд-форума весь спилили.. Вот там много было вековых деревьев