Вековые деревья Узбекистана

Статистика составлена регионами в рамках реализации постановления правительства о мерах по сохранению 78 ценных пород деревьев, не входящих в государственный лесной фонд. Все деревья в возрасте 100 лет и старше находятся под охраной государства, сообщил «Газете.uz» начальник Госбиоконтроля Абдурашид Садыков.



Он добавил, что следующая инвентаризация деревьев состоится весной 2022 года в период вегетации растений – тогда будет понятно, сколько деревьев продолжают расти, а сколько погибло.