Правительство Японии 26 октября приняло решение о предоставлении чрезвычайной грантовой помощи в размере 65 млн долларов Афганистану и соседним странам, «где растут гуманитарные потребности», сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Япония окажет гуманитарную помощь в обеспечении афганцев жильем, услугами здравоохранения, водоснабжения, санитарии, продовольствием, образованием и сельским хозяйством.

Помощь будет предоставлена Афганистану и соседним странам — Узбекистану, Пакистану, Ирану, Таджикистану через семь международных организаций: Всемирную продовольственную программу ООН (WFP), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Международный комитет Красного Креста (МККК), Программу развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД).

Наибольшую часть помощи получит Афганистан — 58 млн долларов, Пакистан — 3,5 млн, Иран — 2,6 млн, Таджикистан — 700 тысяч долларов, Узбекистан — 200 тысяч.