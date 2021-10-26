В тюрьмах Узбекистана находятся 22,8 тысячи заключённых, следует из рейтинга World Prison Brief, в котором страна занимает 62-е место.

Исследования показали, что на каждые 100 тысяч узбекистанцев приходится 68 заключённых. По этому показателю Узбекистан находится на 179 месте среди 223 государств мира. В разрезе стран азиатского континента — 27 место из 31. В первой тройке находятся Туркменистан (567 заключённых на каждые 100 тысяч), Таиланд (445) и Мальдивы (333).

В мировом рейтинге на первом месте оказались США, где на каждые 100 тысяч американцев приходится по 629 заключённых. Всего в тюрьмах наказание отбывают 2,6 миллиона человек.

Единственной страной, где нет заключённых, названо Сан-Марино.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Узбекистане насчитывается более 2000 заключённых, осуждённых по религиозным и политическим мотивам. В комиссии США отмечали, что это больше, чем во всех бывших советских республиках вместе взятых, и один из самых высоких показателей в мире.