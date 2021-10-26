Глава миссии Узбекистана при НАТО, посол Дильёр Хакимов встретился с вновь назначенным заместителем помощника генсека Североатлантического альянса по вопросам политики и безопасности, спецпредставителем по Центральной Азии и Кавказу Хавьером Коломина, сообщило ИА «Дунё».

В беседе отмечалось, что Узбекистан рассматривает НАТО в качестве важного партнера в противодействии современным угрозам безопасности и выступает за развитие сотрудничества по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подчеркивалось, что в процессе развития Вооруженных сил Узбекистана важное значение имеют вопросы повышения профессиональных знаний и навыков, интеллектуальная и психологическая подготовка военнослужащих.

«Одним из важных направлений в этой сфере является дальнейшее расширение военного и военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами», — отмечалось в беседе.

На встрече также обсуждены состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана с НАТО в рамках программы альянса «Партнерство во имя мира».