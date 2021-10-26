В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Камашинском районе Кашкадарьинской области погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

Авария произошла 17 октября примерно в 15:40 на 1223-м километре трассы М-39 Ташкент-Термез. Автомобиль Nexia под управлением О. Э. (1977 г. р.) выехал на встречную полосу и столкнулся с Damas, за рулём которого находился Ш. Т. (1980 г. р.).

От полученных травм на месте происшествия скончались оба водителя, а также пассажир второй машины Д. Э. Один человек госпитализирован.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Камашинского района возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведётся предварительное следствие.