Как и всякий мегаполис, Ташкент притягивает жителей регионов. Однако молодым женщинам не всегда просто переехать в столицу. Общественное давление нередко ограничивает их возможности, а родители часто боятся за своих дочерей. «Газета.uz» побеседовала с девушками из разных регионов Узбекистана о переезде, карьере и роли женщин в обществе. Первая часть интервью была опубликована в сентябре.

Азиза Ахмедова, 28 лет

Родилась в Ташкенте. Среднее образование получила в Навоийской области. Поступила в Университет мировой экономики и дипломатии. Работала в Министерстве иностранных дел. В настоящее время изучает менеджмент в ташкентском филиале МГИМО.

Фото из личного архива Азизы Ахмедовой.

Я родилась в Ташкенте, но выросла в Учкудуке. Это небольшой городок в Навоийской области. Я с детства занималась хореографией, была ведущей на городских мероприятиях и даже с уверенностью выступала на стадионе, полном зрителей. В школе я была очень активной. Ни один концерт, торжественное мероприятие и даже открытый урок не проходили без моего участия. Но я не забывала получать знания. Именно этот период воспитал во мне лидерские качества и коммуникативные навыки.

Мне было важно выбрать будущую профессию и направление дополнительного образования на пороге выпуска из школы. Моя любовь к иностранному языку и интерес к происходящим в мире событиям побудили меня изучать основы международных отношений. Отучившись в академическом лицее города Навои, я решила поступить в УМЭД. Тогда это казалось непостижимой целью.

Церемония вручения диплома о получении высшего образования. Фото из личного архива Азизы Ахмедовой.

По-моему, менталитет и семейные традиции оказывают значительное влияние на то, что большинство девушек выходят замуж через год-два после поступления в университет. Вероятно, это выбор самих девочек. У меня не было цели создать семью во время учебы в университете. Моей целью было стать квалифицированным специалистом.

К нам относились очень требовательно дома. Мои родители медики, поэтому их часто не было дома. Это сделало меня вполне самостоятельной. Я беру на себя все бытовые вопросы — от покупки продуктов до замены лампочек в доме.

После окончания университета я сменила несколько мест работы. Все позиции были разными. С уверенностью могу сказать, что мне повезло с коллегами. Я поддерживаю связь с теми, с кем уже не работаю.

Фото из личного архива Азизы Ахмедовой.

Когда девушки вливаются в новый коллектив, большинство не оценивают их как профессионалов. Их предложения и мнение не воспринимаются всерьёз. Чтобы стать ровней мужчинам в команде, девушки должны выполнять свою работу вдвое аккуратнее и быть более решительными.

Я не буду стараться радикально изменить свою жизнь после замужества. И я надеюсь встретить того, чьё мировоззрение соответствует моему, кто поддержит меня не только в семейной, но и в профессиональной жизни.

Мне не нравится, что в нашем обществе обесценивают женщин, их способности и навыки. Девушкам из регионов и сёл я бы посоветовала просто учиться и получить образование. Это позволит не только стать профессионалом в своем деле и добиться успеха, но и разумно подойти к воспитанию детей.

Дилрух Исомиддинова, 22 года

Родилась и выросла в Карши. В настоящее время учится на 4-м курсе в Университете журналистики и массовых коммуникаций. Практикующий фотограф PressPhoto.uz, волонтёр в Alimoff team и Khan Academy Uzbek, фотокорреспондент издания Daryo.uz.

Фото из личного архива Дилрух Исомиддиновой.

До поступления в университет я жила в Кашкадарье. Вплоть до 9-го класса мои родители хотели, чтобы я стала врачом, потому что в нашем роду их почти не было. Но после школы я поняла, что естественные науки — не моя стезя, и рассказала об этом своей семье. Особо серьёзных возражений я не встретила.

Большая часть моих близких работали в системах внутренних дел, пожарной безопасности и образования. Несмотря на это, они всегда увлекались искусством и были творческими, пишущими людьми. Мой отец журналист, а мама — учитель. С самого детства мы узнавали журналистов телевидения по голосам и лицам.

Во время учёбы в лицее я узнала о факультете международной журналистики. Интерес к этой сфере у меня только вырос. Мне очень хотелось путешествовать, увидеть мир.

Сначала отец не разрешил мне учиться в столице, потому что я единственная дочь в семье. Приказ отца не обсуждается, поэтому в первый год я подала документы в Каршинский государственный университет на факультет родного языка и литературы, но не смогла поступить. Однако уже в следующем году я поступила в Университет журналистики и массовых коммуникаций.

Я тогда подумала, что отец захотел меня проверить, позволив учиться в столице. Думаю, он решил: «Пусть станет независимой, пусть научится».

Все родители беспокоятся за своих детей, но мои родители не показывали свою тревогу. Я была избалованной домашней девочкой, не ходила на вечеринки, не гуляла с одноклассниками и только училась. Словом, я не видела самостоятельной жизни.

В первый день первого курса мы пошли в университет вместе с отцом. Он души во мне не чаял, но после начала учебы перестал звонить и писать. Я очень расстроилась. Однажды мама сказала: «Твой отец просил узнать, как у дочки идёт учеба, не нуждается ли в деньгах, как у неё здоровье, нет ли беспокойств». Вероятно, родители решили, что мне нужно научиться этому, если я хочу стать независимой.

После приезда в Ташкент я не задумывалась об интересных мне жанрах журналистики. До третьего курса подумывала о деятельности в различных областях: право, юриспруденция, международные отношения.

Мой учитель Хуснуддин Ато вдохновил меня выбрать фотожурналистику. Этот человек смог разглядеть во мне способности, которые я никогда раньше не замечала. Я поняла, что человеку следует заниматься тем, что ему по душе и доставляет удовольствие.

Дилрух Исомиддинова — автор фотоистории о жизни сельской женщины, которая публиковалась на нашем сайте. Фото из личного архива Дилрух Исомиддиновой.

Я искренне хочу, чтобы мои знания в будущем принесли пользу не только моим детям, но и всей планете или хотя бы обществу, потому что я вложила в учёбу столько усилий и времени, а мои родители потратили десятки миллионов на моё образование.

По-моему, девушки выходят замуж через год-два после поступления потому, что у них нет цели. Также между ними и их родителями может не быть взаимопонимания, но дочери не могут противиться воле отцов и матерей. На слова родителей «ты будешь учиться» ни одна девушка не скажет в ответ, что выйдет замуж. Хотя есть девушки, которые видят себя только домохозяйками.

Я думаю, девушки, снимающие жильё, более независимы, чем девушки, живущие у родственников. Первые сами делают покупки, готовят себе, пытаются зарабатывать. На мой взгляд, переезд и самостоятельная жизнь изменили меня. Я стала немного упрямой, научилась взаимодействовать с обществом, правильно оценивать ситуации, людей и отличать чёрное от белого.

Фото из личного архива Дилрух Исомиддиновой.

Часть моих знакомых без смущения рассказывает родителям обо всём, что происходит в их жизни. Я считаю это неправильным. Если у девушек с юности есть привычка всё докладывать, она может сохраниться и после замужества. Иногда эта привычка рушит семьи.

Я несомненно продолжу карьеру после замужества. Я выйду замуж только в том случае, если мой жених позволит мне работать. Другой вариант я никогда не рассматривала.

Мне не нравится равнодушное отношение общества к женщинам. Не нравится, что женщин лишают права выбора и считают ни на что не способными, обязанными сидеть дома, воспитывать детей и заниматься бытом. Не люблю, когда на девушек, приехавших в столицу учиться, смотрят с подозрением.

Я бы посоветовала всем юным девушкам не торопиться выходить замуж. Нужно успеть реализовать множество целей и планов, прежде чем вступить в брак. Вероятно, быт не позволит женщине воплотить свои мечты в реальность. Девушка должна успеть выучиться, найти своё призвание и место, пока она не замужем.

Учитесь не ради диплома, а для приобретения знаний и навыков. Если не удовлетворяет система образования, работайте самостоятельно. Если родители чего-то не понимают, попробуйте выйти с ними на диалог, откройте им свою душу. Родители никогда не пожелают плохого собственному ребёнку.

Дилафруз Абдинабиева, 24 года

Родилась в Самаркандской области. Среднее образование получила в Ташкенте. Поступила в УзГУМЯ, а затем продолжила обучение в магистратуре Университета журналистики и массовых коммуникаций. Работает маркетологом и бренд-менеджером на фрилансе.

В школьные годы я училась играть на фортепиано и посещала уроки моделирования одежды. Мечтала стать искусным музыкантом или модельером. Моя мама очень хотела, чтобы я стала преподавателем, а бабушка — профессором. Поэтому с раннего возраста я занималась английским языком с репетитором.

Обстановка в нашей семье была направлена исключительно на получение образования. Даже наши малые достижения достойно поощрялись.

Со временем интересы, потребности и требования меняются. Когда я училась в старших классах, я заинтересовалась информационными технологиями. На уроках мы создавали свой сайт. Пожалуй, это настоящее достижение для подростка. Это побудило меня начать карьеру в маркетинге.

Есть несколько факторов, которые влияют на замужество девочек в период учебы. Для некоторых брак становится главной темой повседневности. Думаю, домашняя обстановка влияет на формирование этих ориентиров. Родители желают выдать дочерей замуж как можно скорее, пока есть за кого. Они беспокоятся о возрасте девушек и стремятся больше потратить на приданое, чем на образование. Такая среда формирует мировоззрение.

К сожалению, некоторые девушки не имеют полного представления о том, зачем они учатся в университете. У меня была похожая ситуация на втором курсе. Но я осознала свою неготовность к замужеству, потому что я ещё не нашла своё место в жизни. Родители поддержали моё решение.

Я работаю с молодыми и образованными девушками и молодыми людьми. Они мыслят современно, поэтому несправедливого отношения к женщинам в нашем коллективе нет. Мы работаем на равных и уважаем друг друга. Возможно, это связано с преобладанием доли женщин в моей отрасли.

Я бы хотела, чтобы у каждой девушки было право выбора. Выберет она научную деятельность или супружество — это её собственный жизненный путь, на котором её мнение должно учитываться.

Для этого я бы посоветовала девушкам определить цель своей в жизни, глубоко поразмыслив о том, где и в каких обстоятельствах они себя видят пять лет спустя.