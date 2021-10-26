23 октября, прошло грандиозное открытие нового филиала сети магазинов idea. На открытии гостей радовало зажигательное выступление звезд узбекской эстрады: группы Sharqoniy и заслуженного артиста Узбекистана Улугбека Рахматуллаева.
Сеть благодарит за участие в открытии главу представительства компании Samsung в Узбекистан Майка Чу и генерального директора ТРЦ Compass Азима Абдусаттарова.
В день открытия сеть магазинов idea порадовала своих посетителей специальными предложениями, скидками до 40% и многим другим.
Новый филиал приятно удивит своим широким ассортиментом бытовой техники и электроники. Здесь вы можете приобрести технику своей мечты в рассрочку и без предоплаты.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
Адрес филиала: ТРЦ Compass, 1 этаж.
Ориентир: базар Куйлюк.
Сайт: idea.uz
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