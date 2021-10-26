Девелопер Bizning Uylar анонсировал новый масштабный проект коттеджного комплекса.

Если вы хотели бы жить в собственном доме, но вынуждены — в квартире из-за отсутствия качественного частного сектора в центральных районах Ташкента, девелопер Bizning Uylar делает выгодное предложение. Оно подойдет большим семьям, молодоженам, их родителям и всем тем, кто так долго хотел переехать в собственный дом, но не мог найти подходящего варианта.

Престижная локация, закрытая территория, собственная управляющая компания, стильные и современные виллы с уютными дворами, небольшой парк с фонтаном, въезды для машин в каждом доме, масштабный торговый молл через дорогу — все эти преимущества получат будущие резиденты коттеджного комплекса от Bizning Uylar.





Проект расположится в Мирабадском районе, поблизости моста УзБум и напротив торгово-развлекательного молла Alfraganus. На территории 86 тысяч кв. м строится более 250 двухэтажных коттеджей площадью от 145 до 195 кв. м. Высота потолков в виллах составит 3,5 м.

Коттеджи, в зависимости от выбранной квадратуры, рассчитаны на пять или шесть жилых комнат с учетом гостиной, нескольких санузлов, просторной кухни и гардеробной.

Совсем скоро девелопер Bizning Uylar анонсирует дату старта продаж. Стоит следить за новостями, чтобы успеть приобрести комфортные семейные коттеджи в пяти минутах от центра Ташкента по выгодным ценам и в рассрочку.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: bizninguylar.uz

Instagram: @bizninguylar

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