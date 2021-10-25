В Узбекистан из США 25 октября доставлено 273,78 тысячи доз вакцины Pfizer для борьбы с COVID-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Это вторая партия вакцины Pfizer из общего объема поставки в 800,28 тысячи доз. Первая партия из 526,5 тысячи доз была доставлена 18 октября.

Поставка является частью пожертвования правительством Соединённых Штатов 1,1 миллиарда доз вакцины против COVID-19 разным странам через механизм глобального доступа к вакцинам COVAX, говорится в сообщении.

«Вакцины поставляются без каких-либо условий, — отметил посол США Дэниел Розенблюм. — Мы делимся этими вакцинами, чтобы спасти жизни и помочь остановить пандемию».





В июле США передали Узбекистану более 3 миллионов доз вакцины Moderna. Правительство США также частично профинансировало поставки около 1,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca через COVAX. Главную роль по закупке и доставке выполняет Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

В дополнение к этому Агентство США по международному развитию (USAID) поддерживает Узбекистан в безопасном и эффективном распределении вакцин, укреплении национальных лабораторных систем для крупномасштабного тестирования, улучшении диагностического потенциала; совершенствовании лечения людей и повышении осведомлённости о COVID-19.