1 января 2022 года стоимость недвижимости на первой линии ЖК Mirabad Avenue повысится на 10%, а рассрочка на шесть месяцев будет прекращена в связи с презентацией дворов в блоках А и В и выходом кадастров на эти дома.


Также будут повышены на 10% цены на апартаменты третьей линии. Срок рассрочки будет сокращен до девяти месяцев.


Приобретая квартиры на первой линии резиденции, владельцы получают:

  • предчистовую отделку;
  • конвекторное отопление;
  • центральное кондиционирование от Mitsubishi;
  • панорамное остекление высотой 2,5 м от немецкого бренда Schüco;
  • базовую систему «умного дома»;
  • регулировку климат-контроля;
  • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
  • захватывающий вид на панораму города;
  • благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;
  • потолки высотой 3,3 м;
  • двор без машин.


До конца года условия остаются прежними, поэтому не стоит упускать возможность приобрести апартаменты на выгодных условиях.


Mirabad Avenue — премиальная недвижимость в центре Ташкента.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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