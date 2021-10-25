1 января 2022 года стоимость недвижимости на первой линии ЖК Mirabad Avenue повысится на 10%, а рассрочка на шесть месяцев будет прекращена в связи с презентацией дворов в блоках А и В и выходом кадастров на эти дома.





Также будут повышены на 10% цены на апартаменты третьей линии. Срок рассрочки будет сокращен до девяти месяцев.





Приобретая квартиры на первой линии резиденции, владельцы получают:

предчистовую отделку;

конвекторное отопление;

центральное кондиционирование от Mitsubishi;

панорамное остекление высотой 2,5 м от немецкого бренда Schüco;

базовую систему «умного дома»;

регулировку климат-контроля;

возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;

захватывающий вид на панораму города;

благоустроенный двор-парк в шаговой доступности;

потолки высотой 3,3 м;

двор без машин.





До конца года условия остаются прежними, поэтому не стоит упускать возможность приобрести апартаменты на выгодных условиях.





Mirabad Avenue — премиальная недвижимость в центре Ташкента.

Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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