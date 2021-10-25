Сегодня и завтра по Узбекистану сохранится сухая и теплая погода с температурой воздуха +20…+22 градуса, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Однако с середины недели погода изменится — 27 октября на северные районы страны начнется вынос влажных воздушных масс, сформировавшихся над районами Кавказа.

По Каракалпакстану, Хорезмской области местами возможен небольшой дождь. По остальной территории Узбекистана сохранится сухая погода, появятся облака верхнего и среднего ярусов.

В четверг, 28 октября, зона дождей сместится на восток. При подходе к предгорным и горным районам страны осадки усилятся, местами пройдут дожди. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и по Ферганской долине ожидается погода без осадков.

В пятницу, 29 октября, дожди ожидаются центральным и восточным районам, а также в предгорных и горных районах республики.

В последние дни рабочей недели, 27−28 октября, местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Ночная температура в течение недели будет в пределах +4…+9 градусов, а в дневные часы будет постепенно холодать, к концу рабочей недели дневная температура понизится до +7…+12 градусов.