Команда Alter Ego побывала на объектах Jizzakh Petroleum, узнала о месторождении, прозванном «Узбекский Кувейт», пообщалась со специалистами нефтегазовой сферы и раскрыла все интересные моменты производства.

ООО Jizzakh Petroleum — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в Узбекистане. Основная миссия ее деятельности заключается во вкладе в повышение благосостояния и качества жизни людей путем бесперебойного обеспечения отраслей экономики углеводородным сырьем.

Сюжет раскрывает все нюансы и тонкости работы компании — от добычи нефти и газа до их транспортировки и переработки. Фильм будет интересно посмотреть не только экспертам сферы, но и обывателям.

На правах рекламы.