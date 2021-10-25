С 1 июля 2022 года разрешено осуществлять все виды (классы) страхования в электронном виде. Это предусмотрено постановлением президента «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни».(ПП-5265) от 23 октября, сообщило Министерство юстиции Узбекистана.

С 1 января 2023 года отменяется практика оформления страховых полисов на бумажных бланках по всем видам обязательного страхования.

С 1 января 2022 года по 1 января 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль, исчисляемая в части данной деятельности страховых организаций в сфере страхования жизни, снижается на 50%.

Средства, направляемые работодателем в период с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности в Узбекистане, на основании договоров страхования от несчастных случаев и медицинского страхования, заключённых по видам страхования для своих работников, не рассматриваются как совокупный доход физических лиц.

До 1 июня 2022 года на базе единой информационной системы по страхового полиса обязательного страхования владельцев транспортных средств (ОСГО) должна быть внедрена единая автоматизированная информационная система регистрации всех страховых полисов и контроля за их оборотом.

Оформление договоров страхования через единую информационную систему является обязательным для страховых организаций.

Напомним, в 2017 году планировалось отменить оформление на бумажных бланках полиса ОСГО с 1 января 2021 года.

С 1 марта 2022 года инспекторы дорожно-патрульной службы прекратят требовать у водителей предъявить полис ОСГО (наряду с правами нового образца, свидетельством о регистрации транспортного средства и доверенности на управление автомобилем) при наличии ID-карты.