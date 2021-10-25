21 октября состоялась конференция для одних из ведущих компаний рынка финансовых услуг в Ташкенте с участием экспертов банковского и IT-бизнеса из России, Казахстана и Узбекистана. Спикеры поделились кейсами внедрения систем автоматизации, рассказали про ключевые современные тренды цифровизации с помощью технологий no-code и комплексные решения для fintech-компаний.





Директор по развитию FIS Амангелды Мамырбеков представил современные no-code-системы для банковской автоматизации как ответ на ключевые вызовы рынка финансовых технологий:

«В настоящее время платформы для создания решений, не требующих программирования, являются наиболее эффективным методом трансформации бизнеса. Они увеличивают скорость разработки, сокращают time-to-market и повышают конкурентные преимущества компании. Используя наш конструктор приложений FIS Platform, можно создать новую систему в три раза быстрее».





О применении FIS Platform также рассказали представители одних из ведущих банков России. Так, Альберт Борис, заместитель председателя правления «Совкомбанка», посвятил свою презентацию одному из самых масштабных проектов — карте «Халва», которая реализована с использованием платформы FIS полностью специалистами банка:

«Наша карта рассрочки насчитывает 5 млн активных пользователей или 5% экономически активного населения страны, ее принимают 208 тысяч магазинов-партнеров. Согласно проведенным исследованиям, она является лидером среди продуктов BNPL+ (Buy Now Pay Later)».





Начальник управления развития аналитических систем банка «Открытие» Артем Муравьев подчеркнул:

«Сейчас на платформе в банке уже функционируют несколько систем — для автоматизации процессов верификации и андеррайтинга, виртуальная карта для малого и среднего бизнеса, а также транзакционный конвейер для корпоративно-инвестиционного бизнеса».

Руководитель департамента стратегического развития и приоритетных проектов «Севергазбанка» Игорь Катенин отметил:

«Благодаря многолетнему сотрудничеству наш банк и FIS являются технологическими партнерами. В банке внедрены различные модули платформы для розничного бизнеса: кредитный конвейер, контакт-центр, единое досье клиентов, collection. Этапы развития платформы для построения единого фронт-офиса включают планы до 2024 года».





Игорь Мичурин, директор по стратегическому развитию компании Data Flow, рассказал про возможности использования методов Data Science & Machine Learning в рамках платформы Data Flow:

«Это уникальное решение на основе технологий искусственного интеллекта для увеличения эффективности бизнес-процессов. Оно доступно для пользователей с любым уровнем начальной подготовки, обеспечивает возможность передачи экспертизы новым командам и быстрый запуск, а также сокращает себестоимость применения новых технологий и позволяет достичь более высоких показателей продуктивности в различных областях. Так, например, в маркетинге — увеличить продажи на 25% и выше, в управлении рисками — снизить потери до 50%, во взыскании — до двух раз увеличить возврат долгов, в логистике — оптимизировать затраты в два раза».

О кейсе внедрения платформы Data Flow как сервиса для ускорения и упрощения разработки корпоративных приложений искусственного интеллекта подготовил доклад директор по развитию FIS Алексей Смирнов:

«Сейчас для удовлетворения потребностей, например, рынка малого и среднего бизнеса, требуется регулярный анализ кредитных продуктов, их гибкости, возможность быстрого изменения. При этом около 70% внутренних процессов должны быть автоматизированы, а время принятия решений составлять до одной минуты».

В результате применения платформы Data Flow компанией, которая предоставляет финансирование малому бизнесу, были решены следующие задачи:

построение сценариев с использованием сложной логики работы с данными,

расчет скоринговых моделей,

принятие решений online,

работа с внутренними и внешними источниками по клиентам (накопление статистики и подключение данных БКИ, «Контур», СПАРК).

Тем самым компания обеспечила процесс настройки кредитной политики, бесшовное встраивание моделей кредитного скоринга в онлайн-режим принятия решений и гибкую аналитику.





Проведение Digital Banking Conference стало возможным благодаря успешному сотрудничеству компаний FIS и Data Flow с интегратором AB.Solutions — крупным разработчиком корпоративных систем и интерфейсов в Узбекистане.





По оценкам Алексея Цоя, технического директора AB.Solutions:

«За счет высокого уровня актуальности тематики и благодаря участию лидеров индустрии наше мероприятие можно охарактеризовать как весьма востребованное среди экспертного сообщества и одно из наиболее значимых событий среди банковских конференций в Узбекистане с момента начала пандемии. Все это является плодотворным результатом нашей коллаборации, которая продолжится в виде новых совместных проектов».

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