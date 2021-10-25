Временное правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан», обязуется полностью погасить долги перед Узбекистаном за электроэнергию. Об этом заявил в субботу в интервью российским журналистам вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

По его словам, Узбекистан провёл обсуждение с представителями временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, включая компанию «Электрические сети Афганистана».

«Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, — а есть ряд вызовов, связанных с функционированием банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства <...>, — коллеги из ЭКА незамедлительно погасят весь тот долг, который существует. Но, несмотря на это, мы продолжаем поставки электроэнергии», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Глава МИВТ сообщил, что Ташкент «ни на один час» не прекращал поставки Кабулу, Афганистан «в полном объеме получает электроэнергию из Узбекистана в соответствии со своими потребностями». По его словам, главной причиной такого решения является желание «оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время».

Напомним, 16 октября узбекская делегация во главе с Сардором Умурзаковым провела переговоры с афганской делегацией в Термезе. Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что стороны обсудили расширение двусторонней торговли, особенно в предстоящую зиму, а также увеличение объемов поставляемого топлива в Афганистан и товаров первой необходимости, транзитных мощностей для афганских предпринимателей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, прокладку линии электропередач «Сурхан — Пули-Хумри» и строительство железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

В начале октября сообщалось, что энергетическая компания Афганистана задолжала более 51 млн долларов за электричество Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану и Ирану. Представители компании тогда попросили Миссию ООН по содействию Афганистану предоставить 90 млн долларов для выплаты долгов.

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что его страна на регулярной основе поставляет соседям продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.