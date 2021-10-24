Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев сообщил, что выборы президента, начавшиеся в 8:00 по ташкентскому времени, проходят в соответствии с законодательством и демократическими принципами.

«В 8:00 в 10761 избирательных участках, организованных в нашей стране, прозвучал государственный гимн Республики Узбекистан, и избиратели приступили к голосованию», — сказал он на брифинге в Ташкенте. Процесс проходит с соблюдением санитарно-гигиенических требований в связи с пандемией коронавируса.

Выборы впервые проводятся в октябре, согласно принятым в этом году поправкам в Конституцию. 14−20 октября проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 421618 человек.

В 37 странах будут действовать 54 избирательных участка. Первыми открылись участки на востоке — в Японии, Южной Корее, Китае, Малайзии, Сингапуре, Индонезии, Таиланде, Индии и Дальнем Востоке России.

Начавшись в 4:00 по ташкентскому времени в Токио и Сеуле, голосование завершится 25 октября в 6:00 по ташкентскому времени в Нью-Йорке, отметил Зайниддин Низамходжаев.

Общее количество зарегистрированных избирателей, по уточнённым данным, составляет 19 миллионов 859 тысяч 127. Ранее сообщалось, что это число превышает 21,2 миллиона.

В ходе избирательной кампании, в которой впервые участвуют кандидаты от пяти политических партий, не было зафиксировано нарушений со стороны партий, отметил глава ЦИК.

За выборами наблюдают 971 международный наблюдатель, в том числе 631 от международных организаций и 340 — от зарубежных стран. Кроме того, зарегистрировано 53,7 тысячи наблюдателей от партий и 10,7 тысячи — от органов самоуправления граждан.

Процесс выборов освещают 1670 представителей отечественных и зарубежных СМИ.

Зайниддин Низамходжаев сообщил, что при выявлении нарушений в ходе голосования можно обращаться в суды, прокуратуру или в местную избирательную комиссию. Для этого на всех участках имеется информация о номерах телефонов административных судов и органов прокуратуры.

Первая информация о явке на выборах будет сообщена в 11.00.