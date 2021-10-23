Слоёная самса
Zira.uz предлагает самостоятельно приготовить тесто для домашней самсы с мясом. Оно готовится довольно просто. Начинка из мясного фарша получается очень ароматной.
Шашлык-самса
Простой самсой уже трудно удивить гостей, поэтому мы предлагаем испечь оригинальную косичку с мясом на шпажках.
Турецкая самса с курицей и сыром
Турецкая самса по этому рецепту готовится из нежного песочного теста на сметане с сочной начинкой из курицы с сыром.
Самса «Пармуда»
Это классический рецепт четырёх склеенных вместе маленьких самсушек с мясом. «Пармуда"-самса — популярный вид классической выпечки. Она проста в приготовлении и очень красиво выглядит.
«Ленивая» самса
Если не хочется возиться с порционной самсой, можно испечь её на скорую руку. Это вкусное и сытное блюдо с богатой начинкой хорошо брать на пикник или давать с собой детям в школу.
Самса-шурпа
Самса бывает разной формы, с разной начинкой. Содержимое может быть даже жидким. Такая выпечка удивит и порадует близких.