Слоёная самса

Zira.uz предлагает самостоятельно приготовить тесто для домашней самсы с мясом. Оно готовится довольно просто. Начинка из мясного фарша получается очень ароматной.

Шашлык-самса

Простой самсой уже трудно удивить гостей, поэтому мы предлагаем испечь оригинальную косичку с мясом на шпажках.

Турецкая самса с курицей и сыром

Турецкая самса по этому рецепту готовится из нежного песочного теста на сметане с сочной начинкой из курицы с сыром.

Самса «Пармуда»

Это классический рецепт четырёх склеенных вместе маленьких самсушек с мясом. «Пармуда"-самса — популярный вид классической выпечки. Она проста в приготовлении и очень красиво выглядит.

«Ленивая» самса

Если не хочется возиться с порционной самсой, можно испечь её на скорую руку. Это вкусное и сытное блюдо с богатой начинкой хорошо брать на пикник или давать с собой детям в школу.

Самса-шурпа

Самса бывает разной формы, с разной начинкой. Содержимое может быть даже жидким. Такая выпечка удивит и порадует близких.