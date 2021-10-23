Сотрудники управлений Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности по Хорезмской области пресекли незаконную продажу платинового слитка и ртути, сообщила пресс-служба ГТК.

При попытке продажи одного платинового слитка весом 1,2 кг и почти 514 гр ртути задержан находившийся под наблюдением житель Ургенча. За слиток он планировал получить 30 тысяч долларов, а каждый грамм ртути оценил в 1 тысячу долларов (всего попросил 500 тысяч долларов).

Реальная стоимость изъятых металлов — 1 млрд 128 млн 510 тысяч сумов (105 тысяч долларов), уточнили в ГТК. Ведётся доследственная проверка.