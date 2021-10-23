Сегодня рынок недвижимости пестрит разнообразием новостроек, и стало сложно чем-то удивить взыскательного потребителя элитной недвижимости. Но компания NRG пошла дальше и воссоздала идентичный кусочек своего строящегося флагмана NRG U-TOWER. Это новшество не оставит равнодушными требовательных потребителей престижной недвижимости.

Речь идет о недавно воздвигнутом шоуруме, который один в один повторяет квадратуру и планировку квартир жилого комплекса NRG U-TOWER. Он впервые за все существование компании NRG был основательно построен как часть полноценного этажа с будущим фасадам и его декоративными элементами. Если раньше будущим жителям объясняли и показывали картинки с экранов компьютера, теперь команда NRG сделала все возможное, чтобы посетители нового шоурума могли вживую посмотреть на фасад с улицы, прикоснуться к использованным материалам и ощутить фактуру.





Для обеспечения жителей высоким уровнем комфорта для фасада используются исключительно качественные строительные материалы, которые гарантируют защиту от влажности, жары и холода. Витражные окна с алюминиевым профилем европейского производства и алюминиевые элементы фасада обеспечивают хорошую звуко- и шумоизоляцию.

Строительство ведется по передовым международным стандартам. В будущем это обеспечит энергоэффективность, комфорт, экономичность и экологичность всего комплекса.

Проект на стадии получения сертификата BREEAM. Во всем мире сертификат BREEAM является знаком исключительного качества объекта недвижимости и его соответствия высоким требованиям устойчивого девелопмента. Сертификация оценивает влияние на окружающую среду, потребление воды и энергии, использованные материалы, качество внутренних помещений и пользовательские качества, необходимые для эффективной работы.





Шоурум также дает возможность взглянуть на будущий холл комплекса, его отделку, высоту потолков и элементы освещения. В стандартной комплектации квартиры будут сдаваться владельцам именно с такими высококачественными панорамными окнами и входной дверью, которая не требует ключа и интегрирована в систему «умный дом». Систему «умный дом» можно приобрести за дополнительную оплату.

NRG U-TOWER — это неповторимая во всех смыслах 100-метровая высотка. Благодаря ее символическому силуэту — латинская буква U — она уверенно будет претендовать на роль будущей архитектурной доминанты в центре Ташкента, несмотря на то, что ее окружает множество значимых объектов. В премиальном и роскошном жилом комплексе с разнообразными планировками все продумано до мелочей и учтены потребности и интересы всех жильцов.





Для безопасности жильцов и их имущества предусмотрена охрана и круглосуточное видеонаблюдение всего комплекса, двухэтажная крытая парковка. NRG U-TOWER не оставит равнодушным каждого, кто ищет оптимальные условия для роскошной и счастливой жизни.





Шоурум NRG U-TOWER готов принять всех желающих, кто хочет убедиться в написанном выше лично. Менеджеры компании с удовольствием проведут экскурсию по шоуруму, ответят на все интересующие вопросы касательно жилого комплекса NRG U-TOWER и проконсультируют по другим жилым комплексам компании NRG.

Адрес шоурума и отдела продаж NRG U-TOWER: пересечение пр-та Бунёдкор и ул. Коратош.

Ориентир: Турецкий ресторан «Османли».

Телефон: 1060.

Сайт: u-nrg.uz

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Instagram: @nrg_uzbekistan/

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