С 26 по 29 октября пройдет одно из крупных в Центральной Азии научно-образовательных мероприятий — Нобелевский фестиваль — под ключевой темой «Будущее уже сегодня». Открытая трансляция дискуссий и лекции с мировыми звездами науки, бизнеса и инноваторами будет проводиться для всего мира из студий в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане.

Организаторами фестиваля выступают Фонд инклюзивного развития, Библиотека первого президента Республики Казахстан — Елбасы и Международный секретариат G-Global при поддержке международных со-организаторов — Фонда развития науки и образования Ziyo Forum (Узбекистан), Sabah Group и Министерства образования Азербайджана.

Основанный в 2020 году Nobel Fest ежегодно собирает на своей площадке десятки лауреатов Нобелевской премии, обладателей престижной премии за прорыв, известной как «научный Оскар», а также сотни руководителей крупных корпораций и ведущих международных организаций. С 2020 года Нобелевский фестиваль в качестве друга и партнера поддерживает компания Coca-Cola.

«Мы вдохновлены тем, какого успеха фестиваль достиг в прошлом году. Десятки тысяч студентов смогли послушать и задать вопросы нобелевским лауреатам. Это было потрясающе. Инвестиции в будущее — это поддержка молодежи. Мы рады, что у нас есть возможность это реализовать, а также быть частью мероприятий фестиваля. Такой опыт как общение с нобелевским лауреатом, когда ты студент и только начинаешь свой путь, должен вдохновить молодежь Центральной Азии на грандиозные карьерные планы, показать на кейсах, как сбываются мечты, и что все возможно, в том числе, Нобелевская премия или глобальная инновация, которая изменит мир», — отметила менеджер по связям с общественностью и коммуникациям The Coca-Cola Company Нази Арипджанова.





В этот раз фестиваль будет официально вещать из студий трех стран: Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также эксклюзивно на площадках региональных вузов-партнеров.

В 2021 году для молодежи Центральной Азии выступят такие звезды, как:

Юваль Ной Харари — мировой историк и автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества»;

Джейн Гудолл — влиятельный защитник природы и посол мира ООН;

Джонатан Медвед — «отец» стартапов Израиля;

Гаррик Хиллеман — мировой эксперт по криптовалютам.

Вместе с ними в фестивале примут участие профессора престижных университетов мира — Лондонской школы экономики, MIT, Калифорнийского университета, Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета, а также руководители и ведущие эксперты из крупных международных корпораций Microsoft, Google, SAP, Chevron, Coca-Cola и прочих.

В рамках III Нобелевского фестиваля пройдет традиционная серия лекций от лауреатов Нобелевской премии по инновациям, химии, физике, космологии, экономике, образованию и технологиям специально для университетов — партнеров Nobel Fest.

Для вузов проведение лекций от Нобелевских лауреатов является возможностью получить эксклюзивную лекцию Нобелевского лауреата, включить его в качестве лектора университета и укрепить свои позиции в мировых рейтингах.

В Узбекистане партнером-организатором мероприятия стал Фонд развития науки и образования Ziyo Forum.

«Для студентов это событие — точка старта их карьеры в науке, мотивация продолжать обучение по выбранному направлению и достичь нобелевских высот. Сейчас мы договорились об активном участии в ретрансляциях и в студии представителей шести топовых вузов страны, в том числе региональных. На площадку Ziyo Forum, где будет расположена студия, за четыре дня планируем привлечь около 1000 студентов вузов столицы — молодежи, которая активно участвует в волонтерском движении и проектах фонда», — отметил директор Ziyo Forum Бобур Фарманов.

Ключевые партнеры III Нобелевского фестиваля — компании Coca-Cola, Danone, сеть кинопарков KinoPark Theaters, BCPD МФЦА и компания BTS Education. Технический партнер — компания Transtelecom.

Генеральные медиа-партнеры III Нобелевского фестиваля — интернет-издание «Газета.uz», Республиканская образовательная общественно-политическая газета «Білімді Ел — Образованная страна», онлайн-газета «Учитель Азербайджана», телеканалы «Хабар» и Tehsil TV (Азербайджан).

Информационные партнеры — Forbes Kazakhstan, Q3, The Steppe, «Казахстанская правда», «Атамекен ТВ» и прочие.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства образования Казахстана, National Academy of Corporate Governance, КазНУ им. Аль-Фараби и Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

Нобелевский фестиваль также поддержали ведущие вузы Центральной Азии и Кавказа, в том числе Университет Инха (Узбекистан), Ферганский государственный университет (Узбекистан), Ташкентский государственный экономический Университет (Узбекистан), Университет им. Сатпаева, КазАТУ им. Сейфуллина, Университет им. М. Ауэзова, Университет им. Жубанова, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский Технический Университет и многие другие.

Партнерский материал.