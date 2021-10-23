5 ноября в парке Tashkent City откроется масштабная автомобильная выставка Hilton Auto Expo. На 15 дней парк превратится в драйвовую площадку, где можно будет познакомиться с новинками индустрии и даже купить автомобиль.

Здесь будут представлены крупные автосалоны, частные автомобили, автопроизводители и тюнинг-ателье, производители автотоваров и другие представители отрасли. На территории парка будет открыто до 20 выставочных зон. Вход для посетителей будет бесплатным.

Выставка станет настоящим многодневным праздником для автолюбителей. Организаторы запланировали сразу несколько демонстраций, фан-встреч, праздничные концерты и шоу-программы.

На протяжении многих лет автотусовки в Ташкенте проходили экспромтом и организовывались в основном фанатами для фанатов. Мероприятия слабо освещались в СМИ и получали поддержку только работников отрасли. И, как следствие, приходило на них несколько сотен зрителей — посмотреть и сделать селфи на память.





Hilton Auto Expo — это 15-дневный марафон впечатлений для автолюбителей. Здесь можно будет увидеть современные автомобили и новинки тюнинга, обсудить с владельцами электрокаров все плюсы и минусы, пообщаться с автоблогерами и многое другое.

Вход в парк и на выставку бесплатный. Въезд на автомобиле — платный.

Выставка — прекрасная возможность для автосалонов и автовладельцев презентовать свои машины, продемонстрировав их во всей красе, а также услышать отзывы от посетителей и помочь приобрести оптимальную модель.





У посетителей будет возможность увидеть топовые автомобили в центре Ташкента. Вы сможете не только полюбоваться издалека, но и посидеть за рулем, а также определиться с выбором, если давно планировали покупку авто.

Заявки на участие в выставке Hilton Auto Expo принимаются до 3 ноября.

Телефоны: (+998) 33−343−88−88, (+998) 90−989−87−22.

Instagram: @hiltonautoexpo

Telegram: t.me/hiltonautoexpo

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