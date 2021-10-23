На уходящей неделе пользователи социальных сетей сообщили о резком повышении цен на бензин. Была информация, что стоимость Аи-91 выросла до 9400 сумов, Аи-92 — до 9100 сумов, Аи-95 — до 11200 сумов.

Компания «Узбекнефтегаз» выступила с официальным заявлением о производстве и продаже бензина. За первые девять месяцев 2021 года было произведено 654,9 тысячи тонн, что на 16,4% выше прогноза в 562,4 тысячи тонн, темп роста составил 5,6%.

Больше всего выпущено бензина Аи-80 — 524,6 тысячи тонн. Производство Аи-91 составило 81,1 тысячи тонн, Аи-92 — 43,9 тысячи тонн, Аи-95 — 5000 тонн и Аи-98 — 300 кг.

В компании сообщили, что помимо Бухарского нефтеперерабатывающего завода на биржевых торгах бензин предлагают более 10 продавцов, а в стране в общей сложности действует более 2600 заправочных станций (из них компании UNG Petro, входящей в структуру «Узбекнефтегаза», принадлежат только 65).

«В целях социальной защиты населения основную часть автобензина, который производится „Узбекнефтегазом“, т. е. 80,1%, составляет автобензин марки Аи-80. Несмотря на то, что мировые котировки нефти выросли в 1,7 раза по сравнению с началом года, „Узбекнефтегаз“ сохраняет цену на Аи-80 на внутреннем рынке за счёт большого объема реализации (интервенции)», — говорится в сообщении.

На заправках UNG Рetro литр бензина Аи-80 по розничной цене составляет 5900 сумов в Ташкенте, что больше цены в начале года в 1,15 раза, отметили в компании.

Что касается бензина марок Аи-91, Аи-92 и Аи-95, то что основная его часть производится из импортного сырья или импортного готового продукта в зависимости от рыночной конъюнктуры и привязки к мировым котировкам. «Поэтому цена на этот вид бензина относительно высока», — заявили в «Узбекнефтегазе».

В начале октября сообщалось, что с начала года цены на бензин в Узбекистане выросли в среднем на 28,2%. Тогда в Минэнерго также заявили, что цены на Аи-80 сдерживаются за счёт интервенций на внутреннем рынке, а стоимость Аи-91, Аи-92 и Аи-95 зависит от конъюнктуры мирового рынка.

По официальным данным Госкомстата на 1 сентября, в Узбекистане за первые восемь месяцев года произведено 729,4 тысячи тонн бензина (около 992,4 миллиона литров), что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом за это время импортировано 281,6 миллиона литров бензина (около 22% от общего потребления бензина в стране) на 100 млн долларов, что в 3,2 раза выше показателя прошлого года.

В основном топливо в Узбекистан завозится из России (139 миллионов литров), Туркменистана (121 миллион), Казахстана (16 миллионов) и Ирака (3,6 миллиона).