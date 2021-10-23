Швейцарский бренд Bata представил широкий ассортимент новинок в филиалах в ТРЦ Riviera и ТРЦ Samarqand Darvoza.
В новом поступлении вас ждут невероятно комфортные и стильные модели обуви в разного дизайна для него и для нее. Представленные модели в основном из натурального сырья (однородная кожа, нубук, замша).
В чем особенность обуви Bata
В большинстве случаев в изготовлении обуви не используется мех, чтобы создать комфорт и свободу внутри обуви.
Исходя из этого, бренд начал акцентировать внимание на подошвах и использовать такие материалы, как ПВХ, полиуретан и обработанный прессованный гель.
ПВХ защищает от сырых условий. Несмотря на добротный вид, он считается легким и достаточно мягким.
Полиуретан — это комбинация резины и смолы. За счет такого состава подошва практически неуязвима к холоду и отличается износостойкостью, а также обладает хорошими амортизационными качествами, которые проявляются при значительной плотности и жесткости.
Подошвы из прессованного обработанного геля встречаются в основном в зимней обуви и считаются очень плотными, благодаря чему обеспечивается отличная теплоизоляция, долговечность и износостойкость.
Обувь от бренда Bata не уступает в амортизации и обладает легким весом и лаконичным дизайном.
В магазины бренда поступили куртки в трендовых фасонах, которые согреют вас в прохладное время года. Также коллекция пополнилась аксессуарами. Среди новинок вы сможете выбрать сумку, дополняющую ваш образ.
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