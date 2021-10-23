Alfraganus — это масштабный проект по возведению торгового молла открытого типа. На его территории в скором времени разместится более 500 помещений площадью от 32 до 3244 кв. м, рассчитанных под открытие магазинов, ресторанов, аптек, салонов, кофеен, кинотеатров и прочего.

Высота потолков торговых помещений составляет 6 м, что поможет владельцу реализовать второй уровень и увеличить вдвое приобретенную площадь. Таким образом стоимость квадратного метра фактически уменьшится вдвое. Также увеличение полезной площади поможет получать большую прибыль с аренды.





Более 80% помещений первой фазы проекта уже заняты арендаторами, которые ждут своих владельцев. У вас есть возможность приобрести помещение с гарантированным арендатором, который готов платить уже в 2022 году сразу после сдачи проекта.

Новый для Ташкента формат, особая концепция, большой ассортимент товаров разных сегментов, интересная архитектура, продуманные входы и удобный паркинг на 1500 автомобилей будут привлекать по меньшей мере 210 тысяч посетителей еженедельно.

Не стоит упускать возможность стать владельцем помещения в центральном районе Ташкента, заплатив всего 95 млн сумов.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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