Утром 22 октября на улице Камарнисо в Алмазарском районе Ташкента произошло ДТП, в котором погибла женщина-пассажир, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

По данным ГУБДД, водитель Nexia-3 Аъло В. (2002 г. р.) выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Spark, за рулём которого находился Забихулла Х. (1958 г. р.). В результате столкновения пассажир Spark Манзура Х. (1968 г. р.) скончалась от полученных травм.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудила дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса.