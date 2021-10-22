Вчера, 21 октября, на территорию Узбекистана зашла влажная и холодная воздушная масса, сформировавшаяся над районами Кавказа. Прошли дожди, в горных районах со снегом, местами осадки были сильными. Дневная температура воздуха понизилась на 10−12 градусов, сообщил Узгидромет.

Сегодня по большей части территории страны ожидается сухая и холодная погода. Температура составит +8…+13, что на 8−10 градусов ниже климатической нормы для последней декады октября.

Вероятность осадков сохраняется лишь по областям Ферганской долины и местами по горным районам страны. В отдельных горных районах осадки могут быть сильными.

В выходные по всей территории Узбекистана ожидается солнечная, но прохладная погода. Температура в эти дни будет ниже нормы. В ночь на субботу столбик термометра опустится до −2…+3 градусов, днем не превысит +11…+16. В воскресенье будет чуть теплее — ночью 0…+5 градусов, местами до -2, днем +13…+18.