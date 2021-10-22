Узбекистан не видит необходимости размещения военных США на своей территории, в Вашингтоне признают эту позицию, заявил российским журналистам министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

Глава МИДа 22 октября провел пресс-конференцию, в которой приняли участие корреспонденты телеканалов «Первый канал», «Россия 24» НТВ, ИА ТАСС, газет «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда». Встреча продолжалась около двух часов.

«Сегодня реальность такова, что в этом необходимости нет», — сказал Абдулазиз Камилов, отвечая на вопрос о возможности размещения военных США на территории Узбекистана.

Глава МИДа напомнил, что в декларации о стратегическом партнерстве Узбекистана и США, подписанной в 2002 году, и в совместном заявлении по итогам визита президента Шавката Мирзиеев в Вашингтон в 2018 году обозначены стратегические направления взаимодействия и определены «пределы нашего взаимодействия».

«И в ходе многих политических консультаций ежегодных, в ходе многих серьезных встреч до американцев доводилось и они практически все это понимают и признают, что такие вещи, о которых вы говорите, они абсолютно неприемлемы для Узбекистана, и они практически не поднимаются и не обсуждаются», — добавил глава МИДа.

Ранее американское издание Politico сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, комментируя эту информацию, заявил тогда, что вопрос возможного размещения в Узбекистане вооруженных сил США для борьбы с терроризмом «не стоит и не обсуждается». Спустя несколько дней посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм сообщил, что помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ.