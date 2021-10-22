Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 18 октября подписал решение о восстановлении 12 древних городских ворот и утверждении их координатов, предоставленных Департаментом цифрового развития администрации столицы.

В июньском материале «Газеты.uz» подробно рассказывалось о точных локациях объектов, которые удалось определить в результате привязки к современной местности архивных картографических материалов (использовались карты 1866−1872, 1890, 1912, 1977 и 2019 годов).





Согласно документу, для восстановления ворот будет создана рабочая группа, которая в трёхмесячный срок совместно с министерствами и ведомствами должна разработать образцовые проекты объектов.

Заказчиком работ выступит инжиниринговая компания столичного хокимията «Служба единого заказчика», генеральные проектировщик и подрядчик будут определены путём проведения тендера.

На основе утверждённого перечня координатов на близлежащих территориях выделят земельные участки для строительства ворот с учётом благоустройства и создания туристической инфраструктуры. Рабочей группе во главе с первым замхокима Ташкента Бахтиёром Рахмоновым поручено учитывать возможную необходимость переноса существующих зданий и подземных коммуникаций.