Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, согласно официальным данным, достигло 1300, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. 21 октября было зарегистрировано 3 случая смерти.

В этот день было подтверждено 398 новых случаев инфекции, общее число случаев с марта прошлого года достигло 182,8 тысячи.

За день было также выявлено 14 случаев пневмонии. С 5 июля, когда Минздрав начал публиковать статистику по пневмонии, зарегистрировано 27,6 тысячи случаев, выздоровело около 26,1 тысячи человек.