Beeline Uzbekistan продолжает активную работу по улучшению качества связи и скорости мобильного интернета в интересах абонентов. Для этого техническая команда компании строит и модернизирует базовые станции (БС) не только в крупных городах, но и в отдаленных районах. В целом с начала 2021 года Beeline Uzbekistan запустил более 1 300 кабинетов БС.

Только за третий квартал 2021 года установлены новые базовые станции, большинство из которых помогли обеспечить связью труднодоступные малонаселенные пункты. Так, новые БС в анклаве Сох Ферганской области дали возможность местным жителям пользоваться стабильной качественной голосовой связью и услугой передачи данных. Благодаря дополнительному оборудованию интернет-трафик в сети 4G в октябре вырос на 45% по сравнению с началом года, а скорость передачи данных — в 1,5 раза.

На днях качественным мобильным интернетом обеспечен еще один уголок Узбекистана. Две базовые станции были модернизированы в поселке Шалы Ходжейлинского района Каракалпакстана. Специалисты компании оперативно провели монтаж, пуско-наладочные работы и тестирование оборудования, обеспечив район 3G-покрытием.





«Благодаря технической команде еще в одном районе появился мобильный интернет. Наши специалисты и далее будут наращивать темп расширения сети широкополосного беспроводного доступа для достижения наибольшего охвата и лучшего качества связи в целях удовлетворения потребностей абонентов по всей стране. Есть все ресурсы для того, чтобы абоненты Beeline имели постоянный доступ к самой скоростной мобильной сети. Благодарю каждого, кто помогает нам расти и развиваться, делать связь и интернет качественнее и доступнее», — прокомментировал технический директор Beeline Uzbekistan Махмуд Нодиров.

Специалистами компании завершены работы по модернизации оборудования ядра пакетной передачи данных (vEPC), что даст возможность предоставлять абонентам на 40% больше интернет-трафика.

Рост трафика, который на сегодня отмечается практически повсеместно, свидетельствует о постоянно растущем спросе на передачу данных. Поэтому активная модернизация и строительство сети Beeline будут продолжены и в дальнейшем. Цель одна — улучшение качества работы сети и услуг связи в интересах абонентов.

По данным Ookla (разработчика сервиса Speedtest) за первое полугодие 2021 года, Beeline Uzbekistan обеспечивает своим клиентам самый быстрый мобильный интернет в стране. Результаты исследования качества мобильного интернета, которое ежегодно проводится по всему миру среди операторов, можно посмотреть на сайте Ookla.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов. За время своей деятельности под ТМ Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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