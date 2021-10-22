19 октября в конференц-зале отеля Intercontinental Tashkent прошла презентация концепции нового цифрового банковского продукта от Asia Alliance Bank.

Концепция нового приложения Alliance — современное и удобное решение, где банковские продукты доступны для каждого.

Зал был оформлен по типу космического корабля, где все участники стали пассажирами полета к новому уровню банковских услуг. В начале мероприятия перед приглашенными гостями с приветственной речью выступил председатель правления Умиджон Хакимов. Он отметил, что работа над приложением шла в течение последнего года, а сам продукт не является финальной версией, и попросил принять активное участие в усовершенствовании работы Alliance, подчеркнув, что за лучшие предложения банк будет вручать ценные подарки.

«Концепция Alliance создана на основе пожеланий клиентов. Команда старалась создать удобный и простой в обращении банкинг, в котором все процессы автоматизированы», — подчеркнул Хакимов Умиджон.





Далее гостям была представлена виртуальная презентация приложения, где кроме стандартных услуг имеются новшества, которые ждали многие пользователи мобильных банкингов. Так, одной из особенностей приложения стала возможность удаленной идентификации. Достаточно лишь зарегистрироваться, добавив в систему паспортные данные, и выполнить несколько команд, посмотрев на фронтальную камеру мобильного телефона, после чего система распознает клиента по лицу.

Помимо прочего для использования доступны более 30 услуг, среди которых переводы средств, оплата услуг и коммунальных платежей, обмен валюты, открытие вкладов и кошелька, оформление и погашение кредитов, заказ карты и многое другое. Здесь же каждый клиент может отслеживать статус заявки. Также приложение Alliance помогает знать, сколько денег у вас в сумах, а сколько — в долларах.

Теперь можно не только сберечь, но и приумножить средства с помощью удобного депозита «Конструктор». Здесь есть возможность самостоятельно подбирать все необходимые условия депозита, исходя из собственных предпочтений. Можно выбрать, куда перечислять проценты — на карту или оставить во вкладе, подобрать оптимальный срок вклада, сумму, возможность досрочного закрытия, капитализации, пополнения и частичного снятия суммы. Процентная ставка устанавливается в зависимости от выбранных условий.





Помимо прочего, приложение приятно радует отсутствием комиссии на денежные переводы и другие услуги:

перевод денежных средств с карт Humo на другую карту Humo (P2P) — 0%;

перевод денежных средств между картами банка (P2P) — 0%;

переводы по кошелькам банка — 0%;

мониторинг платежей — бесплатно;

погашение кредитов банка — 0%.

Asia Alliance Bank установил партнерство с более 600 поставщиками услуг, оплата за которые может быть проведена через данное приложение. А для тех, кто предпочитает копить, приложение банка дает возможность создать копилку. Да и не одну, а сразу несколько — для учебы, покупок и путешествий. Кроме того, вы можете разделить оплаченный счет или скинуться вместе с товарищами на покупку подарка. Необходимо лишь отправить запрос тем, с кем вы планируете это сделать.

Также Alliance предоставляет кешбэк до 1% за оплату услуг мобильных операторов, интернета, ТВ и коммунальных услуг. А за каждого приглашенного друга, скачавшего приложение Alliance, банк дарит денежное вознаграждение.

После презентации с планами на будущее и важными аспектами работы мобильного приложения «Alliance» поделился заместитель директора ООО Fido-Biznes Курбанов Нодир.

«Обратная связь — то, чем мы так гордимся. В любой непонятной ситуации, связанной с работой приложения, пишите нам в чат — мы всегда поможем», — отметил заместитель директора Нодир Курбанов.

Затем представители банка и Fido-Biznes ответили на интересующие гостей вопросы. В ходе ответов был упомянут ряд причин обновления мобильного приложения банка.

«Многие из причин объективны, ведь начиная с 2017 года начались процессы либерализации экономики и банковского сектора. К сожалению, наши банки долгое время отставали в IT-процессах в сравнении даже с ближайшими соседями. Сейчас мы находимся в бурном цифровом развитии. Наша команда хотела создать такой продукт, который круглосуточно сможет качественно удовлетворять запросы каждого клиента по всем возможным операциям банка», — рассказал заместитель председателя правления Шерзод Хажимуратов.

Завершилось мероприятие фуршетом и вручением подарков, в числе которых были сертификаты на открытие международной пластиковой карты MasterCard и корпоративной карты Alliance Club, при оплате с которой у партнеров банка пользователь получает кешбэк до 10%.

Приложение было разработано с учетом современных стандартов, основанных на пожеланиях пользователей. Фокусом в дизайне является тот факт, что любую часто используемую функцию можно вынести на главный экран мобильного приложения. Здесь также можно менять тему и фон главного экрана под свой вкус — другими словами, создавать Alliance под вкусы и пожелания каждого пользователя.

Старт работе приложения Alliance дан, и команда с радостью ждет отзывов и убедительно просит следить за новостями, где будет говориться о всех процессах обновления, дополнения и внедрения новых возможностей с целью усовершенствования продукта.

Скачать приложение можно по ссылке.

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