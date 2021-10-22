Сенат Олий Мажлиса на 20-м пленарном заседании в четверг отклонил закон «О социальном предпринимательстве». «Газета.uz» рассказывала, как министр юстиции Русланбек Давлетов был несогласен с аргументами сенаторов против принятия документу и отмечал, что некоторые политики «не понимают новые идеи, исходящие от народа». Тогда главе Сената Танзиле Нарбаевой пришлось вмешаться в длительный спор, чтобы успокоить стороны, которые в итоге договорились доработать документ.

22 октября от имени лиц с ограниченными возможностями в верхнюю палаты парламента обратились председатель Общества инвалидов Комил Абдуллаев, глава Общества глухих Гузаль Шодиева и заместитель председателя Общества слепых Узбекистана А. Абдуллаев (копия обращения имеется у «Газеты.uz»).

Ташкентское учебно-производственное предприятие №1 общества глухих, октябрь 2019 года. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

В документе отмечается, что отклонение закона стало большой неожиданностью не только для представителей обществ, но «и для лиц с врождёнными ограничениями, которые не могут свободно конкурировать с другими».

«Из-за направленности закона к социальной защите мы ждали его принятия несколько лет. Потому что мы думали, что данный закон позволит людям с ограниченными возможностями проявить себя на большой арене, полностью раскрыть свои возможности, получать достойную зарплату, в частности, помочь с точки зрения социальной справедливости улучшить экономическое положение наших предприятий, ускорить их работу, увеличить объёмы производства и числа наших работников», — говорится в обращении.

В ответ на некоторые заявления сенаторов обратившиеся заявили, что о реальном положении дел «знают только те, кто пережил это на себе». В документе указывается, что доходы предприятий Общества глухих сокращаются с каждым годом. К примеру, если в 2018 они заработали 277 млн сумов, то в 2020 уже 62 млн сумов, что меньше почти в пять раз.

«Падение доходов привело к снижение заработных плат. Это, в свою очередь, стало причиной ухода сотрудников. Вот, в 2000 году на наших предприятиях работали около двух тысяч глухонемых, к 2020 их количество сократилось до 176 человек», — следует из обращения.

Кроме того, в системе Общества слепых в 2000 году работали 4900 человек, к 2010 году их число уменьшилось до трёх тысяч, а к 2020 — до 1479 человек.

«Считаем, что на один момент нужно обратить отдельное внимание. Мы не можем приспособиться к общим производственным технологиям, наоборот, мы можем работать по технологиям, адаптированным для нас. Поэтому покинувшие наши предприятия работники не способны работать в других местах», — заявили представители обществ.

Ташкентское учебно-производственное предприятие №1 общества глухих, октябрь 2019 года. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Они отметили, что «если бы доводы сенаторов были бы достаточно обоснованными и близкими к действительности, то предприятия, где работают люди с ограниченными возможностями, процветали бы».

Общества считают, что в эпоху, когда государство предоставляет различные льготы молодёжи или женщинам, имеющим возможность конкурировать, льготы для людей с инвалидностью через институт социального предпринимательства не будут преимуществом перед другими предпринимателями, а, наоборот, будут считаться возможностью конкурировать с ними на одной площадке на равных условиях.

В обращении также упоминается экономическая сторона вопроса. «Принятие закона послужит расширению производства, это приведёт к росту оборотов и доходов, в результате увеличится поступление налогов в государственный бюджет, сократится объём субсидий, выделяемых нам государством, и наши предприятия смогут полностью перейти к системе самофинансирования», — заявили они.

«Данный закон поможет решить проблемы, с которыми мы сталкиваемся, улучшить наше присутствие в экономике», — заключили члены общества и попросили Сенат полностью поддержать и одобрить документ.