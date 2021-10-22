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23 и 24 октября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
16 и 17 октября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
Предстоящие выходные в Ташкенте обещают быть солнечными и богатыми на кинопремьеры, выставки, спектакли, детские мероприятия и вечеринки.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Неисправимый Рон»
«Хороший, плохой, коп»
«Хэллоуин убивает»
«Деревня проклятых»
Лучшие сериалы
лета 2021
Топ-15 самых ожидаемых
фильмов осени 2021
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Город
День рождения ТРЦ Compass
Выставка Dixit Algorizmi
Персональная выставка Мохиры Мулляджановой «Любимый город»
Персональная выставка Шахноз Абдуллаевой «Созерцание»
Выставка «Италия. От братьев Алинари до мастеров современной фотографии»
Дети
Детские шоу в Magic city
Детский мастер-класс «Пазл из пластилина»
Детские шоу в Vega Centre
Научное шоу
в Kids Avenue
Детское шоу «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Мастер-класс
по росписи подушек
Детские кулинарные мастер-классы в Coffeeboom’e
Детские мастер-классы в Black Star Burger
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Театры
«Проделки Майсары»
«Профессор в законе»
«Кот в сапогах»
«Как Колобок
ума-разума набирался»
Знания
Творческие мастер-классы в «Мастерской»
Экскурсия по конноспортивному клубу
Тематическая игра «Мозгобойня»
Гончарный мастер-класс в Human House
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Вечеринки
Вечеринки в баре
Cowboy Jack
Выходные в TOKU
Благотворительные вечеринки All Lives Matter
Афиша вечеринок в ресторане Velvet
Афиша вечеринок в Fabis
Вечеринки в баре
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